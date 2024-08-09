В Украине стали активнее покупать электромобили: авторынок возглавил новый лидер

Украинцы начали больше покупать автомобилей на электродвигателях, и в частности среди них стало больше новых электрокаров. Лидерство среди подержанных авто (крупнейшей категории электрокаров) вернула себе модель Nissan Leaf.

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Об этом сообщили в УкрАвтопроме. Отраслевые эксперты отметили, что в июле украинцы купили 4787 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 38% больше, чем в июле прошлого года, а также на 600 единиц больше, чем в прошлом месяце. Из них 21% были новые, хотя в прошлом году доля новых электрокаров составила 17%. Самыми популярными новыми автомобилями оказались:

Honda M-NV – 239 авто;

– 239 авто; BYD Song Plus – 127;

– 127; Nissan Ariya – 118;

– 118; Volkswagen iD.4 – 88;

– 88; Zeekr 001 – 69.

Подавляющая доля среди приобретенных электрокаров приходится на легковушки – 4684 ед. Почти три четверти из них были подержанными (3704), а остальные – новыми (980). Среди 103 коммерческих электромобилей новыми были только 6 автомобилей. Самым популярным среди подержанных электромобилей снова стал Nissan Leaf, в целом украинцы чаще всего покупают:

Nissan Leaf – 529 авто;

– 529 авто; Tesla Model 3 – 433;

– 433; Tesla Model Y – 419;

– 419; Tesla Model S – 217;

– 217; Volkswagen e-Golf – 209.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 29,2 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у. В 2023 году в стране было приобретено 37,6 тыс. автомобилей с нулевым уровнем выбросов, что в 2,8 раза больше по сравнению с 2022 годом.

Налог на подержанные авто

Из-за необходимости закрытия бюджетного дефицита на оборону страны в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о военном сборе в размере 15% на новые и подержанные автомобили. Если предложение примут, объемы импорта и продаж машин в Украину могут резко сократиться, что негативно повлияет на авторынок и смежные сферы.

В настоящее время импорт автомобилей уже затруднен из-за существующих налогов и сборов, включая пошлину, акциз, НДС и другие сопроводительные платежи. Добавление нового сбора может замедлить сегмент импорта легковых автомобилей с пробегом.

Сегмент электромобилей также может понести серьезные потери. Сейчас, из-за графиков подачи электроэнергии, найти покупателей на электромобиле становится все труднее. Добавление 15% к их стоимости сделает импорт электромобилей экономически невыгодным, что может привести к полному переходу этого сегмента на внутренний вторичный рынок без пополнения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, введение 15% военного сбора при первой регистрации автомобилей может увеличить расходы покупателей на 180-280 тысяч гривен. Это, по прогнозам экспертов, приведет к понижению продаж новых авто на 30-50%.

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