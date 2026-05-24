В Украине снова могут вырасти цены на хлеб: сколько составит подорожание и к чему готовиться дальше

Хлеб в Украине может подорожать примерно на 25% в 2026 году, потому что основную долю его цены формируют не зерно, а энергоносители, логистика и затраты на производство, которые резко выросли во время войны. Уже сейчас цены на хлеб ежемесячно добавляют около 1,5-2%, а в годовом измерении подорожание достигает почти 15%, что делает его одним из главных драйверов продовольственной инфляции.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук в комментарии медиа. По его словам, в апреле был зафиксирован еще один скачок – хлеб прибавил в цене около 2,5%, а макаронные изделия – 2,3%.

Если сравнивать с концом 2025 года, хлеб и хлебопродукты подорожали уже на 10%. В годовом измерении рост еще заметнее – почти 16,8%, при этом непосредственно хлеб прибавил около 14,5%. Фактически это означает, что продукт, который является базовым в рационе большинства украинцев, уже сейчас входит в фазу стабильного, но ежемесячного подорожания.

Главный миф, который развенчивает эксперт, заключается в том, что цена хлеба напрямую зависит от стоимости пшеницы. На самом деле зерно занимает лишь небольшую долю в конечной стоимости продукта. По оценкам аграрных специалистов, сырье составляет лишь 20-25% себестоимости хлеба. Другие расходы значительно весомее:

энергоносители (газ и электроэнергия);

логистика и транспортировка;

оплата труда;

расходы на обслуживание производства.

Именно эти составляющие, по словам эксперта, стали ключевым драйвером подорожания в условиях войны. В военный период производство хлеба стало значительно дороже из-за роста расходов на логистику, энергию и обеспечение стабильной работы предприятий.

Предприятия вынуждены работать в условиях нестабильной энергетической инфраструктуры, что повышает себестоимость каждой единицы продукции. Дополнительное давление создает потребность в резервных источниках питания, логистических маршрутах и непрерывном производстве даже в сложных условиях.

Еще один важный фактор – курс валют. Многие хлебозаводы используют импортное оборудование, технологии и материалы, контракты на которые привязаны к евро или доллару. Это означает, что любые колебания валютного рынка сразу влияют на себестоимость производства.

Фактически даже стабильная цена зерна не может компенсировать подорожание импортной составляющей производства. По словам эксперта, если нынешняя тенденция сохранится, в 2026 году хлеб в Украине может подорожать в среднем на 25%.

Для украинских домохозяйств это означает дальнейшее увеличение доли расходов на базовые продукты питания. Хлеб, как один из ключевых элементов потребительской корзины, может и в дальнейшем постепенно вытеснять другие категории расходов в структуре семейного бюджета.

