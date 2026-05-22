В Украине развернулись цены на популярный сезонный продукт: что будет дальше

В Украине набирает обороты сезон земляники садовой (также известной как клубники). Из-за стремительного роста предложения от местных хозяйств и сдержанный спрос со стороны покупателей стоимость ягоды поползла вниз – и эксперты прогнозируют дальнейшее падение цен.

Об этом сообщили в EastFruit. Аналитики отметили, что конкуренция на рынке обострилась – к сбору урожая из пленочных теплиц активно присоединились хозяйства из южных и западных областей страны.

Оптовые цены стремительно падают

Еще накануне прошлых выходных украинские фермеры держали позиции и отказывались отгружать тепличную землянику дешевле чем 200-260 грн/кг. Но массовый старт сбора урожая в начале этой недели мгновенно привел к тому, что:

оптовые цены сразу снизились на 14% ;

; сейчас производители предлагают землянику в диапазоне 170-230 грн/кг.

Когда пик сезона

Эксперты считают нынешнее падение цен лишь началом, поскольку сейчас предложение местной ягоды на украинском рынке еще далеко не достигло своего пика. Гораздо более массовый сбор земляники в открытом грунте должен начаться уже в начале июня. Это традиционно потянет ценники вниз еще сильнее.

Впрочем даже несмотря на текущее удешевление, общий уровень цен пока кусается – нынешние цены самые высокие минимум с 2023 года. По состоянию на 22 мая садовая земляника в Украине продается в среднем на 32% дороже, чем за аналогичный период 2025-го.

В то же время по данным"Минфин" в мае средняя цена клубники составляет 336,47 грн/кг. А собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях стоимость ягоды составляет:

Varus – 249,90 грн/кг;

– 249,90 грн/кг; "Сільпо" – 263,80 грн/кг;

"Фора" – 245,90 грн/кг;

Auchan – 279,00 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, еще на прошлой неделе в Украине начала появляться первая черешня нового сезона, но из-за весенних заморозков и ограниченного урожая цены на нее высокие – украинская ягода стоит примерно 180-200 грн/кг. В то же время на старте сезона рынок частично заполняет импортная черешня, которая из-за логистики и дефицита может достигать около 1000 грн/кг.

