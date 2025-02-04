В Украине снизились цены на важные продукты, но есть нюанс: сколько теперь стоят в супермаркетах

Цены на молочные продукты в Украине остаются высокими, но их рост замедлился из-за снижения покупательной способности населения. Стоимость пастеризованного молока составляет 54,79 грн/кг, кефира (2,5%) – 66,95 грн/кг, а сыра "Голландский" – 531,41 грн/кг, что демонстрирует незначительное повышение по сравнению с предыдущим месяцем.

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Об этом сообщает Ассоциация производителей молока. Некоторые товары продолжают дорожать, в том числе сыры и йогурты, в то время как стоимость "моцареллы" даже снизилась.

Аналитики отмечают, что увеличение импорта сыров и сокращение экспортной активности украинских компаний также влияет на динамику цен. Согласно данным по состоянию на 3 февраля 2025 года, цены на основные молочные продукты в Украине выглядят так:

молоко пастеризованное (2,5%) – 54,79 грн/кг (–1% в месяц, +19% в год);

– (–1% в месяц, +19% в год); кефир (2,5%) – 66,95 грн/кг (+0,7% в месяц, +21% в год);

сметана (15%) – 161,89 грн/кг (+1,5% в месяц, +23% в год);

– (+1,5% в месяц, +23% в год); йогурт питьевой – 103,62 грн/кг (+1,6% в месяц, +15% в год);

– (+1,6% в месяц, +15% в год); йогурт в стаканах – 161,09 грн/кг (+2,1% в месяц, +18% в год);

– (+2,1% в месяц, +18% в год); сыр кисломолочный (9%) – 264,72 грн/кг (+1,2% в месяц, +19% в год);

– (+1,2% в месяц, +19% в год); сливочное масло (73%) – 546,71 грн/кг (+1% в месяц, +30% в год);

– (+1% в месяц, +30% в год); сыр "Украинский" (50%) – 530,20 грн/кг (+1% в месяц, +17% в год);

– (+1% в месяц, +17% в год); сыр "Голландский" (45%) - 531,41 грн/кг (+3% в месяц, +19% в год);

- (+3% в месяц, +19% в год); сыр "Гауда" (45%) - 553,44 грн/кг (+4% в месяц, +19% в год);

- (+4% в месяц, +19% в год); сыр "Маасдам" – 654,59 грн/кг (–5,3% в месяц, +22% в год);

– (–5,3% в месяц, +22% в год); сыр "Моцарелла" (45%) – 555,72 грн/кг (+4,9% в месяц, +30% в год).

Почему рынок молочных продуктов тормозит рост цен

Аналитики отмечают, что украинцы с более низкими доходами стали меньше покупать молочные продукты из-за общего роста цен на продукты питания. Вместо сливочного масла больше потребляют более дешевые спреды, которые являются бюджетной альтернативой.

Цены также сдерживают, из-за снижения спроса молокоперерабатывающие предприятия сократили закупки молока-сырья, что привело к излишку на рынке и стабилизации цен. В период новогодних праздников спрос на молочную продукцию на мировых рынках традиционно падает, что отразилось на экспортных возможностях украинских производителей.

Снижение мировых цен на сливочное масло также ограничило экспортную активность украинских компаний. Из-за роста стоимости продукции украинских сыроделов в Украину начали импортировать больше сыров. В декабре 2024 года в страну было ввезено рекордное количество импортного сыра, что создало конкуренцию для отечественных производителей. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы:

цены на молочную продукцию могут оставаться стабильными , если покупательская способность населения не улучшится;

, если покупательская способность населения не улучшится; экспорт молочных продуктов возобновится весной , когда мировой спрос снова вырастет;

, когда мировой спрос снова вырастет; спрос на отечественные сыры может снизиться, если импортные сыры будут оставаться дешевле.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские супермаркеты за последний месяц резко снизили цены на куриные яйца, стоимость которых возмущала украинцев еще в конце 2024 года. В отдельных сетях падение составляло до 10-16 грн. на десятку. В среднем нефасованные яйца продают по 40 грн./дес., а брендированные – от 63 грн. до 68 грн./дес.

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