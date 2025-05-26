В Украине скупают китайские автомобили: сколько стоит самая популярная модель

Украинцы начали активно покупать новые авто китайского производства – в апреле таким было на рынке было каждое седьмое авто. Самая популярная модель среди новых – BYD Song Plus, она стоит от $24,7 тыс.

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Как сообщили в Институте исследований авторынка, в прошлом месяце доля легковушек, произведенных в Китае, в структуре внутренних продаж составила 14%. В то же время среди подержанных авто "китайцы" занимают лишь 1,4%.

Самым популярным новым авто китайского производства стала модель BYD Song Plus – в Украине стоимость такого начинается от $24,7 тыс. В целом топ-3 китайских авто, которые покупались чаще всего, выглядит так:

BYD Song Plus – 174 регистрации;

Zeekr 001 – 62 ед.;

Audi Q4 – 56 ед.

"Такая динамика подтверждает: в сегменте новых авто китайское производство уже давно перестало быть исключительно "про китайские бренды". Автомобили китайского производства остаются заметной, но не определяющей частью украинского авторынка. Их доля пока скромная на вторичном рынке, зато среди новых автомобилей китайская сборка довольно часто фигурирует в документах первой регистрации", – констатируют аналитики.

На рынке подержанных авто ситуация менее радужная – доля китайских легковушек составила лишь 1,4%. Средний возраст автомобилей в этом сегменте – 9 лет, а самыми популярными являются:

Volkswagen ID.4 Crozz – 88 авто;

Geely CK – 54 шт.;

Chery QQ – 45 ед.

Отдельно эксперты посчитали подержанные авто китайского производства, импортируемые в Украину из-за рубежа. Отмечается, что в лидерах – представительские авто, средний возраст которых 3 года, что является сочетанием современных технологий и выносливости. На такие машины пришелся 1% автоимпорта, а лидерами по продажам стали такие модели:

Zeekr 001 – 34 регистраций;

MG ZS – 18 авто;

Zeekr 7X – 17 ед.

Также OBOZ.UA сообщал, что в апреле украинцы купили 3,9 тыс. подержанных легковых автомобилей из США – что на 6% больше, чем в это же время годом ранее. Средний возраст таких машин составил 5,7 лет, а самой популярной моделью стала TESLA Model Y - таких авто было куплено 534 штуки.

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