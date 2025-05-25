Украинцы массово покупают старые авто из США: сколько стоит самая популярная модель

В апреле украинцы купили 3,9 тыс. подержанных легковых автомобилей из США – что на 6% больше, чем в это же время годом ранее. Средний возраст таких машин составил 5,7 лет, а самой популярной моделью стала TESLA Model Y – таких авто было куплено 534 штуки. В Украине такую можно купить как за 8 000, так и 62 500 долларов.

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О росте покупок сообщили в Укравтопроме. Там отметили: в целом большинство пополнивших украинский автопарк в апреле "американцев" с пробегом являются именно электрокарами – их доля составила 42,2%.

Немного меньше было зарегистрировано авто на бензине – 42,1%. На долю гибридов пришлось 7,9%. Кроме того:

Авто на дизеле "отхватили" лишь 4% рынка.

На газу – 3,8%.

Какие б/у авто из США самые популярные в Украине

В целом же, отмечается, среди подержанных авто из США самой популярной среди украинцев стала TESLA Model Y – таких машин было куплено 534 штуки. В топ-5 также вошли:

TESLA Model 3 – 471 штука;

FORD Escape – 271 штука;

NISSAN Rogue – 205 штук;

JEEP Cherokee – 201 штука.

Сколько стоят самые популярные б/у электромобили

В целом, стоимость самого популярного подержанного электрокара в Украине – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, по данным auto.ria:

авто 2021 г. в. с пробегом 40 000 км после ДТП продают за 8 000 долларов;

отремонтированное авто 2020 г.в. с пробегом 143 000 км – за 20 900 долларов;

машину 2022 г.в. с пробегом 28 000 км – за 62 500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, продажа гражданами легковых автомобилей в Украине облагается налогом – за исключением первой реализации в году. Это означает, что украинцы, продающие в год 2 машины и более, должны отдать государству часть суммы в качестве налога. При этом сама ставка зависит от ряда параметров: к примеру, реализация второго легкового авто в году облагается 5-процентным налогом на доходы физлиц.

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