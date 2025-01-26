Украинцев в Польше штрафуют на 120 тыс. грн: за что предусмотрено такое наказание

Украинских перевозчиков в Польше штрафуют за технические нарушения, например отсутствие знака препинания или отключение GPS, суммы штрафов достигают 12 тысяч злотых (120 тысяч грн). Чтобы избежать санкций, необходимо регистрировать перевозки в системе RMPD, проверять точность данных и следить за активностью геолокации.

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Об этом сообщил заместитель министра развития и территорий Украины Сергей Деркач. С 1 ноября 2024 г. в Польше введена обязательность регистрации всех транспортных перевозок в системе SENT/RMPD (Rejestr Monitorowania Przewozu Drogowego).

С 13 января 2025 года польская налоговая администрация начала активные проверки украинских перевозчиков, что обусловило новые сложности. Основные требования включают:

регистрация в системе RMPD: перед въездом в Польшу перевозчик обязан зарегистрировать поездку на платформе PUESC.GOV.PL. Отсутствие регистрации ведет к задержке транспорта и большим штрафам;

перед въездом в Польшу перевозчик обязан зарегистрировать поездку на платформе PUESC.GOV.PL. Отсутствие регистрации ведет к задержке транспорта и большим штрафам; проверка точности данных: водитель должен тщательно проверить, внесены ли все данные правильно, чтобы избежать проблем;

водитель должен тщательно проверить, внесены ли все данные правильно, чтобы избежать проблем; использование геолокации: транспортное средство должно быть оборудовано активной GPS-системой. Если геолокация будет выключена даже на несколько сот метров, это может стать основанием для штрафа.

Одной из главных проблем для украинских перевозчиков стало применение польскими органами высоких штрафов, которые перевозчики называют непропорциональными. Деркач сообщил, что штрафы налагаются даже за незначительные ошибки, в частности:

отсутствие знака препинания в документах;

в документах; отсутствие GPS-сигнала на коротком участке дороги;

на коротком участке дороги; другие мелкие технические нарушения.

При этом сумма штрафов достигает максимально возможного размера – 12 тысяч злотых (около 120 тысяч гривен) за одно нарушение. Нарушения требований могут повлечь следующие негативные последствия:

задержка на таможне: транспортные средства задерживают до выяснения всех обстоятельств;

транспортные средства задерживают до выяснения всех обстоятельств; финансовые потери: большие штрафы ударяют по бюджету перевозчиков, уже работающих в сложных условиях;

большие штрафы ударяют по бюджету перевозчиков, уже работающих в сложных условиях; запрет на въезд: за повторные нарушения польские органы могут временно запретить перевозчикам доступ к польской территории.

Украина уже обратилась в Министерство финансов Польши, Министерство инфраструктуры Польши и Еврокомиссии с просьбой обратить внимание на ситуацию. Запланирован ряд переговоров с польской стороной по урегулированию проблем. Украинская сторона настаивает на:

корректной работе систем SENT/RMPD ;

; пропорциональному подходу к штрафам – санкции должны соответствовать уровню нарушения;

– санкции должны соответствовать уровню нарушения; создании службы поддержки для перевозчиков, которая будет помогать оперативно решать технические вопросы.

Также украинские перевозчики призывали присылать факты неправомерных штрафов на официальную почту Министерства инфраструктуры Украины с обоснованием необоснованности санкций. Ужесточение контроля в Польше объясняется необходимостью борьбы с контрабандой, соблюдением таможенных правил и предотвращениями каботажных перевозок (перевозки внутри Польши без разрешений).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинским волонтерам грозит штраф до 100 тысяч гривен за нарушение таможенных правил, в частности, за передачу автомобилей от одной воинской части другой без внесения изменений в таможенную декларацию. Чтобы избежать штрафов, нужно правильно заполнять декларации, документировать передачу авто и получать официальное подтверждение от воинских частей о необходимости транспорта.

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