В Украине резко выросли цены на импортные продукты: какие причины и сколько стоят

Импортные овощи и фрукты в Украине дорожают из-за логистики, курса валют и глобального роста цен: огурцы и помидоры подорожали на 40%, а картофель – на 90% из-за импорта. В целом цены на овощи борщового набора выросли от 40 до 170% по сравнению с прошлым годом.

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Об этом рассказал координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев в комментарии СМИ. Весомый вклад в формирование цен играет импортная продукция, которая в значительной степени компенсирует нехватку собственных урожаев.

Почему растет доля импортных овощей и фруктов

Ранее Украина была известна своими плодородными землями, позволяющими удовлетворять большинство внутренних потребностей в овощах и фруктах. Однако в 2023-2024 годах площади под выращивание уменьшились из-за войны, минирования полей и погодных катаклизм. К примеру, картофеля, который всегда считался традиционным украинским продуктом, в 2024 году собрали вдвое меньше, чем в предыдущие годы.

В Херсонской области, ранее обеспечивавшей львиную долю помидоров, производство практически остановилось из-за оккупации и заминирования земель. Как следствие, для удовлетворения спроса Украина вынуждена значительно увеличить объемы импорта. В частности, за первые 10 месяцев 2024 импорт картофеля вырос на 90%.

Почему импортные продукты дороже

логистика: импортные овощи и фрукты требуют транспортировки из других стран, что добавляет к их стоимости. Например, доставка картофеля из Польши или Нидерландов включает расходы на топливо, также подорожавшее из-за войны;

импортные овощи и фрукты требуют транспортировки из других стран, что добавляет к их стоимости. Например, доставка картофеля из Польши или Нидерландов включает расходы на топливо, также подорожавшее из-за войны; курс валют: поскольку импорт оплачивается в валюте, девальвация гривни оказывает значительное влияние на конечную цену продукции;

поскольку импорт оплачивается в валюте, девальвация гривни оказывает значительное влияние на конечную цену продукции; спрос на внешние рынки: мировые цены на продовольствие достигли 19-летнего максимума, что также сказалось на импортированных продуктах. К примеру, огурцы и помидоры подорожали на 40% из-за высокой себестоимости тепличного производства в Европе.

Особенности импорта овощей и фруктов в Украину

экзотика и цитрусовые: эти продукты Украина традиционно импортирует, поскольку их производство невозможно из-за климатических условий;

тепличные культуры: в зимние месяцы более 90% тепличных огурцов и помидоров также завозятся из-за границы, ведь украинское тепличное производство стало невыгодным из-за высоких цен на энергоносители;

в зимние месяцы более 90% тепличных огурцов и помидоров также завозятся из-за границы, ведь украинское тепличное производство стало невыгодным из-за высоких цен на энергоносители; овощи борщового набора: несмотря на традиционное выращивание в Украине, нехватка качественного урожая заставляет завозить даже картофель, лук и капусту.

Как цены будут изменяться дальше

Аналитики прогнозируют, что цены на овощи и фрукты продолжат расти. Импортные овощи дорожают каждый год, ведь они зависят от глобальных экономических условий и курсов валют. По прогнозам, до конца зимы 2024-2025 годов цены могут вырасти еще на 15-20%, особенно весной, когда заканчиваются запасы отечественной продукции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2024 году приготовление традиционного рождественского стола из 12 блюд обойдется в 1365 гривен, что на 41% больше, чем в прошлом. Самыми дорогими блюдами являются жареная рыба, кутья и борщ, однако украинцы сохраняют традиции даже в сложных условиях.

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