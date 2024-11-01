В Дії запустили продление валютных расчетов: кто может воспользоваться

Министерство экономики запускает онлайн-процедуру продления предельных сроков валютных расчетов в международной торговле. С 31 октября новая услуга для занимающихся внешнеэкономической деятельностью юрлиц и "ФОПов" доступна в режиме бета-тестирования на портале Дія.

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Об этом сообщили в самом министерстве. Там утверждают, что услуга позволит за 1 час:

подать все необходимые документы;

получить заключение без посещения банков и государственных учреждений.

"В рамках теста услуга будет доступна первым 100 предпринимателям, которые обратятся к ее получению. В течение тестирования будет работать оперативная служба поддержки, которая поможет в решении возможных вопросов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: после успешного завершения теста и учета обратной связи от бизнеса услуга будет запущена полноценно. Ожидается, что это произойдет в декабре 2024 года.

В целом же, отмечается, продление предельных сроков расчетов возможно только по отдельным операциям по экспорту и импорту товаров. И предназначено для товаров, изготовление или доставка которых требует длительного срока – в частности, для:

промышленного оборудования;

медицинского и военного оборудования;

продукции, заказанной через международные тендеры.

"Теперь не нужно ходить в банки и государственные учреждения: документы можно подать онлайн. Система автоматически проверит заявку, поможет исправить ошибки и сэкономит время. Этот шаг снизит риск задержек, штрафов и блокировки счетов", – отметили в Минэкономики.

Кто может принять участие в бета-тестировании

В целом же, отмечается, в бета-тестировании могут принять участие все юридические лица, а также физлица-предприниматели ("ФОП"), занимающиеся внешнеэкономической деятельностью.

Протестировать услугу можно на портале Дія. Для этого нужно:

Перейти по ссылке на регистрацию на бета-тест.

Заполнить форму.

Проверить почту – "в течение 10 рабочих дней на почту поступит письмо о начале бета-тестирования с пошаговыми инструкциями".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же время регистрации ООО в Дії изменили. Теперь оно длится 5 минут.

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