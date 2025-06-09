В Украине резко подорожали яблоки: что происходит с ценами

В Украине взлетели цены на яблоки, которые традиционно являются самыми доступными для населения фруктами. За месяц стоимость некоторых видов яблок выросла на 75%. Если такая тенденция продолжится, у этих фруктов есть шансы подорожать до 100 грн/кг.

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Об этом свидетельствуют данные "Минфин". Согласно мониторингу цен на украинском рынке, выросли цены на разные сорта яблок, в частности:

яблоко "Украинское" – с 48,47 грн/кг в мае до 85,20 грн/кг в июне (+75%);

яблоко "Айдаред" – с 70,68 до 89,90 грн/кг (+27%);

Следует отметить, что на этом фоне импортные фрукты уже стали доступнее украинских яблок. Например, апельсины сейчас стоят в среднем от 76 до 79,30 грн/кг (зависимо от качества), а бананы вообще остаются в пределах 75 грн/кг.

Происходящее на рынке садовой продукции аналитики связывают с сезонными факторами. Запасы прошлогоднего яблока стремительно сокращаются, а фрукты нового урожая в продажу поступят не ранее чем через несколько недель. На это также повлияла холодная и затяжная весна в текущем году, из-за которой сезон раннего яблока в Украине существенно задерживается. Поэтому эксперты рынка сходятся во мнении, что отпускные цены в данном сегменте продолжат расти и далее, вплоть до поступления на рынок фруктов нового урожая.

Похожая ситуация наблюдается и в соседних странах. Например, вторая половина весны в Молдове выдалась аномально прохладной, поэтому созревание и старт продаж сезонных ягод и косточковых фруктов местного производства в стране тоже отсрочился, а спрос и цены на прошлогодние яблоки в Молдове увеличились.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Нацбанке считают, что инфляция в Украине достигла своего локального максимума, и в дальнейшем рост цен начнет замедляться. Весенние заморозки сказались на стоимости продовольственных товаров, но по мере поступления новых урожаев цены на продукты будут расти не так существенно.

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