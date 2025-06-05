Цены в Украине превзошли прогнозы и взлетели на "локальный максимум": в НБУ объяснили, что будет дальше

Инфляция в Украине достигла своего локального максимума, и в дальнейшем цены замедлят свой рост. А главным фактором, от которого зависит дальнейшая ситуация с ценами (в частности, на продовольственные товары) в стране, остается ход полномасштабной войны.

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Об этом глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил на брифинге правления Нацбанка по монетарной политике, который состоялся 5 июня.

"Инфляция в мае, вероятно, достигла локального максимума. В апреле инфляция ускорилась до 15,1% в годовом измерении. Оценки НБУ свидетельствуют о дальнейшем росте годовой инфляции в мае, которая несколько превысила текущую прогнозную траекторию", – отметил Пышный.

По его словам, весенние заморозки дополнительно сказались на ценах на продовольствие – в частности, резко повлияли на стоимость нового урожая овощей и фруктов. В то же время в целом инфляция подпитывается устойчивым потребительским спросом и дальнейшим ростом производственных затрат бизнеса, в частности на оплату труда.

"В дальнейшем инфляция будет постепенно замедляться. Летом она может снижаться по широкому спектру товаров и услуг и постепенно будет направляться к цели в 5%. Этому будут способствовать поступления новых урожаев, лучше прошлогодней ситуация в энергетике, уменьшение мировых цен на нефть и ослабление внешнего ценового давления, а также дальнейшее влияние мер монетарной политики НБУ", – пояснил глава финрегулятора.

Впрочем, в ближайшие месяцы замедление инфляции преимущественно все же будет зависеть от влияния весенних заморозков и погодных условий летом на предложение и цены аграрной продукции, отметил Пышный. "Ключевым риском для инфляционной динамики остается ход полномасштабной войны", – резюмировал глава НБУ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Национальный банк заметно увеличил объемы своих валютных интервенций, что означает интенсификацию продажи валюты на межбанковском рынке. В мае на рынок было продано на 30% больше валюты, чем в апреле до этого.

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