В Украине резко подорожала земля: сколько теперь стоит гектар

В Украине ощутимо подорожала земля сельхозназначения. Так, по итогам первого квартала 2024 года (январь-март), капитализация рынка увеличилась на 202,5 млрд грн, а цена на землю выросла на 11,2%.

Об этом сообщает open4business. Отмечается: количество сделок купли-продажи земель сельхозназначения за этот период увеличилось на 7%.

"В Украине в первом квартале 2024 года было заключено 25,7 тыс. сделок купли-продажи участков сельскохозяйственного назначения совокупным объемом 58,8 тыс. га. Что на 7% превышает показатели четвертого квартала 2023 года (октября-декабрь. – Ред.)", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: средневзвешенная цена гектара сельскохозяйственной земли увеличилась на 11,2%. Так:

в четвертом квартале прошлого года она составила 37,7 тыс. грн;

в январе-марте 2024-го выросла до 42 тыс. грн.

"Несмотря на полномасштабную войну и довольно ограниченную модель, рынок сельскохозяйственных земель в Украине успешно развивается. Ярким свидетельством тому является недавнее решение Нацбанка об увеличении коэффициента ликвидности сельхозземель с 0,35 до 0,5. Это уже открыло возможность для агросектора и землевладельцев привлечь дополнительное финансирование на сумму 25 млрд долларов", – отметили аналитики.

При этом подчеркивается: рынок сельхозземель – это "дополнительный ресурс для восстановления территорий". Потенциал которого, отмечается, еще используется должным образом.

"Его еще предстоит реализовать совместными усилиями правительства, законотворцев и общин", – резюмировали авторы материала.

У украинцев без документов начнут забирать землю

В то же время, в 1 января 2025 года землю, на которую не оформлено право собственности (неистребованная земельная доля), начнут отдавать местным громадам. Таким образом, украинцы – или их наследники, – не получившие соответствующие документы, будут считаться отказавшимися от получения земли.

Как объяснил заместитель министра аграрной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык, такие участки будут признаны бесхозными. В связи с этим всем, кто не заменил сертификаты на земельную долю (пай) на выписку из Реестра имущественных прав на право собственности на земучасток, нужно "срочно оформить право собственности".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы начали активно скупать недвижимость, причем как жилье, так и земельные участки. Так, в 2023 году этот показатель увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2022-м. Вкладываться жители страны больше предпочитают в землю, чем в жилье – в 2023-м земельных участков было приобретено в 1,3 раза больше, чем квартир и домов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!