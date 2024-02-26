У украинцев без документов начнут забирать землю: что нужно оформить

С 1 января 2025 года землю, на которую не оформлено право собственности (неистребованная земельная доля), начнут отдавать местным общинам. Таким образом, украинцы – или их наследники, – не получившие соответствующие документы, будут считаться отказавшимися от получения земли.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык. Он отметил: такие участки будут признаны бесхозными и отдадут в собственность общине, на территории которой они расположены.

"В соответствии с ч. 4 и 5 ст. 13 Закона Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)", в случае если до 1 января 2025 года владелец неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка", – говорится в сообщении.

При этом Башлык подчеркнул: в связи с этим всем, кто не заменил сертификаты на земельную долю (пай) на выписку из Реестра имущественных прав на право собственности на земучасток, нужно "срочно оформить право собственности".

Напомним: рынок земель сельскохозяйственного назначения в Украине открылся с 1 июля 2021 года. По данным Минагрополитики, в первый год проведено примерно 66 тыс. сделок купли-продажи земельных участков, ранее находившихся под мораторием. Их общая площадь – 153 тыс. га.

Во время 2022-го количество сделок составляло 53 тысяч. При этом стоит учитывать то, что в большинстве регионов почти полгода не работали реестры, то есть рынок был заморожен.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы начали активно скупать недвижимость – причем как жилье, так и земельные участки. Так, в 2023 году этот показатель увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2022-м. Вкладываться же жители страны больше предпочитают в землю, чем в жилье – в 2023-м земельных участков было приобретено в 1,3 раза больше, чем квартир и домов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!