В Украине резко подорожал популярный продукт: цены самые высокие за 7 лет

В Украине подорожал картофель. На данный момент фермеры предлагают овощ к продаже по 15-20 грн/кг, что в среднем на 18% дороже, чем неделей ранее. При этом нынешние оптовые цены являются самыми высокими, как минимум за последние 7 лет.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: дело, среди прочего, в том, что спрос в настоящее время существенно превышает предложение.

При этом большинство производителей предпочитают заложить максимальные объемы качественного картофеля для длительного хранения. По их мнению, "нынешняя ситуация на рынке картофеля будет способствовать и дальнейшему росту цен".

"Повышение цен совпало с началом массовой уборки поздних сортов картофеля в местных хозяйствах. На сегодняшний день фермеры предлагают к продаже сравнительно небольшие объемы данной продукции, основную часть выращенного картофеля они закладывают на хранение", – объяснили аналитики.

Кроме того, отметили они, на рынок продолжают поступать сообщения "о резком снижении производства картофеля в хозяйствах населения" северных и центральных регионов Украины. Причина – засуха.

При этом подчеркивается: на сегодняшний день оптовые цены на картофель в Украине являются самыми высокими, как минимум за последние 7 лет. Такую ценовую разницу операторы рынка объясняют общим снижением урожайности данного клубнеплода в текущем сезоне – из-за неблагоприятных климатических условий в период вегетации.

"Максимально негативное воздействие оказала жаркая засушливая погода практически на всей территории Украины на протяжении всего июля текущего года", – констатировали эксперты.

Сколько стоит картофель на рынке

В свою очередь, руководитель отдела маркетинга рынка крупного оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович рассказала, что в настоящее время стоимость овоща на нем составляет 17,3 грн/кг, что сразу на 147% больше цены в прошлом году, которая в это время составляла 7 грн/кг.

Она отметила: в целом текущие цены на картофель на рынках Украины остаются стабильными, "хотя в отдельных регионах можно наблюдать незначительный рост". По ее словам, это может быть связано с рядом факторов. В частности:

затратами на логистику;

началом сезона сбора поздних сортов, "которые традиционно дороже".

Кроме того, подчеркнула она, в настоящее время ситуация с картофелем в Украине характеризуется стабильным предложением. Однако с определенными региональными особенностями.

"Урожай картофеля 2024 года выглядит достаточно стабильным, несмотря на предыдущие опасения относительно погодных условий, особенно засухи в августе. Однако стоит отметить, что отдельные регионы все же могут ощутить уменьшение урожайности из-за погодных аномалий", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине существенно подорожали груши. В настоящее время стоимость фрукта на крупном оптовом рынке "Шувар" составляет в среднем 55 грн/кг, что вдвое больше, чем в начале осени.

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