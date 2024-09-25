В Украине резко подорожал популярный продукт, цены выросли на 147%: сколько стоит на рынке

В Украине существенно подорожал картофель. В настоящее время стоимость овоща на крупном оптовом рынке "Шувар" составляет 17,3 грн/кг, что сразу на 147% больше цены в прошлом году, которая в это время составляла 7 грн/кг.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга рынка Татьяна Попович. Она отметила: в целом текущие цены на картофель на рынках Украины остаются стабильными, "хотя в отдельных регионах можно наблюдать незначительный рост".

По ее словам, это может быть связано с рядом факторов. В частности:

затратами на логистику;

началом сезона сбора поздних сортов, "которые традиционно дороже".

Кроме того, подчеркнула она, в настоящее время ситуация с картофелем в Украине характеризуется стабильным предложением. Однако с определенными региональными особенностями.

"Урожай картофеля 2024 года выглядит достаточно стабильным, несмотря на предыдущие опасения относительно погодных условий, особенно засухи в августе. Однако стоит отметить, что отдельные регионы все же могут ощутить уменьшение урожайности из-за погодных аномалий", – говорится в сообщении.

Картофель будет дорожать

В то же время, по словам Попович, есть вероятность, что в ближайший месяц цены на картофель могут вырасти. Причины:

увеличенный спрос на фоне уменьшения предложения раннего картофеля;

переход к уборке поздних сортов;

погодные условия – "особенно в случае затяжных дождей при уборке урожая";

рост расходов на энергоносители и логистику.

"Однако существенного скачка цен не ожидается. Поскольку общий объем предложения остается на стабильном уровне", – отметила Попович.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине значительно подорожали продукты питания – с августа 2023-го по август 2024-го цены увеличились на 5,9%, однако, к примеру, конкретно на овощи сразу на 36%. Впрочем, некоторые позиции все же подешевели – к примеру, яйца, стоимость которых снизилась на 20,2%.

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