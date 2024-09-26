В Украине резко подорожал популярный продукт, цены выросли в 2 раза: сколько стоит на рынке

В Украине существенно подорожали груши. В настоящее время стоимость фрукта на крупном оптовом рынке "Шувар" составляет в среднем 55 грн/кг, что вдвое больше, чем в начале осени.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга рынка Татьяна Попович. Она отметила: стремительный рост является признаком "недостаточного урожая". Который мог быть вызван неблагоприятными погодными условиями:

засухой;

весенними заморозками.

"Стоимость груши на оптовом рынке "Шувар" с начала осени стремительно выросла – почти вдвое. В настоящее время средняя цена за килограмм составляет 55 грн. По сравнению с прошлым и предыдущими двумя-тремя годами, это резкое подорожание может также свидетельствовать о снижении площадей под грушей в Украине. Либо же на рынках основных поставщиков", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: подорожание груш может продолжиться. Это произойдет, "если импортные объемы не компенсируют дефицита".

Резко подорожали не только груши

Также, по словам Попович, в Украине резко подорожал картофель. В настоящее время стоимость овоща на крупном оптовом рынке "Шувар" составляет 17,3 грн/кг, что сразу на 147% больше цены в прошлом году, которая в это время составляла 7 грн/кг.

По ее словам, это может быть связано с рядом факторов. В частности:

затратами на логистику;

началом сезона сбора поздних сортов, "которые традиционно дороже".

Кроме того, подчеркнула она, в настоящее время ситуация с картофелем в Украине характеризуется стабильным предложением. Однако с определенными региональными особенностями.

"Урожай картофеля 2024 года выглядит достаточно стабильным, несмотря на предыдущие опасения относительно погодных условий, особенно засухи в августе. Однако стоит отметить, что отдельные регионы все же могут ощутить уменьшение урожайности из-за погодных аномалий", – рассказала Попович.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине значительно подорожали продукты питания – с августа 2023-го по август 2024-го цены увеличились на 5,9%, однако, к примеру, конкретно на овощи сразу на 36%. Впрочем, некоторые позиции все же подешевели – к примеру, яйца, стоимость которых снизилась на 20,2%.

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