В Украине заметно переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине заметно подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с ноября-2024 по ноябрь-2025 – их стоимость увеличилась на 3,3%.

А вот в месячном разрезе, по данным Госстата, яйца подорожали сильнее. Рост цены составил 12,6%.

В то же время, согласно мониторингу OBOZ.UA, с начала декабря цена на нефасованные яйца (категории С1) выросла на 0,42 грн/штука (4,2 грн/десяток). Ныне крупные сети супермаркетов продают их в среднем по 6,75 грн/штука (67,5 грн/ десяток). В частности:

Auchan – 6,4 грн/шт. (64 грн/десяток);

Novus – 6,49 грн/шт. (64,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 7,5 грн/шт. (75 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 6,6 грн/шт. (66 грн/десяток).

Яйца продолжат дорожать

Причиной же роста стоимости яиц, рассказал экономист Владимир Чиж, является приближение рождественско-новогодних праздников. Впрочем, отметил он, даже после окончания этого периода цены продолжат расти.

"В начале 2026-го яйца, с высокой вероятностью, снова подорожают. Особенно если станут сложнее условия для содержания птицы или вырастут затраты на производство", – рассказал специалист.

При этом он подчеркнул: подорожание может быть существенным. По его прогнозу, цены могут вырасти сразу на 10-15%.

Чиж объяснил: стоимость яиц зависит от сезона – и зимой обычно они дорожают. Дело, по его словам, в том, что в холодное время года птицы несутся менее активно, что провоцирует:

Уменьшение предложения на рынке.

Увеличение стоимости продукции.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине подорожал картофель. При этом в экспертной среде ожидают, что в ближайшие месяцы стоимость овоща продолжит расти.

