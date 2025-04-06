В Украине резко переписали цены на картошку: сколько стоит и чего ждать дальше

Цены на картофель в Украине упали до 15-25 грн/кг из-за перенасыщения рынка и низкого спроса. Однако средняя розничная стоимость остается на уровне 32,10 грн/кг, что на 25% выше, чем в прошлом.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Украинский рынок картофеля переживает очередной этап удешевления – оптовые цены на популярный овощ снижаются уже несколько недель.

Несмотря на то, что общий уровень цен остается выше прошлогоднего, текущая динамика свидетельствует об избыточном предложении на фоне слабого спроса. Аналитики сообщают, что фермеры вынуждены корректировать прайсы, чтобы, по крайней мере, частично распродать имеющиеся объемы товара.

По состоянию на начало апреля 2025 оптовые цены на картофель в Украине опустились до 15-25 грн/кг в зависимости от качества товара и объемов партий. Это на 10% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

По словам участников рынка, главной причиной снижения стоимости является дисбаланс между предложением и спросом. Продукции на рынке слишком много, а вот покупатель не спешит ее активно покупать. Более того, качество предлагаемого картофеля часто вызывает сетование, из-за чего многие оптовые покупатели отказываются от закупок. Это свидетельствует не только о перенасыщении рынка, но и о некоторых проблемах с логистикой, хранением и послеуборочной обработкой продукции, что снижает ее привлекательность для потребителя.

Интересно, что даже после последних снижений текущая цена на 25% выше, чем была в аналогичный период 2024 года. Это свидетельствует об общем уровне инфляции в агросекторе и повышении себестоимости выращивания.

Однако эксперты не исключают, что в случае сохранения объемов предложения на текущем уровне и дальше, стоимость картофеля может снова снизиться. Многие фермеры уже готовы к этому сценарию, пытаясь реализовать продукцию, пока она еще имеет товарный вид.

Сколько стоит картофель в супермаркетах

В то же время, по мониторингу OBOZ.UA, 6 апреля украинские супермаркеты продают картофель по средней цене 32,10 грн/кг. Что на 2,47 грн/кг ниже средней цены января – по данным "Минфина", она составила 34,57 грн/кг.

Отдельные сети выставили цены на уровне 28,19–42,2 грн/кг. В частности:

"АТБ" – 28,89 грн/кг;

"Сельпо" – 27,90 грн/кг;

Varus – 29,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине на этой неделе снизилась цена на импортные помидоры. Тепличный томат производства Турции поступает в продажу по 65-85 грн/кг ($1,57-2,06/кг), что в среднем на 10% дешевле недели ранее.

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