В Украине резко переписали цены на яйца: как изменили стоимость десятка

В украинских супермаркетах подорожали продающиеся поштучно куриные яйца. Со средины марта цены выросли на 7,3 грн/десяток. При этом в экспертной среде ожидают, что из-за роста спроса перед Пасхой, которую в 2025 году празднуют 20 апреля, яйца еще прибавят в стоимости – в пределах 10%.

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Об этом сообщил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он отметил: также на цену яиц будут влиять другие факторы. В частности:

корма для кур, которые в последнее время подорожали;

стоимость содержания птицы, которая в зимний период высока из-за трат на обогрев помещений, где их держат.

"Перед Пасхой, скорее всего, мы будем видеть подорожание в пределах 10%, поскольку будет повышенный спрос. ... Сейчас, когда заканчивается старый урожай и еще не начался новый, то цены на зерновую группу не опускаются, а это тоже один из факторов, который влияет на стоимость яиц", – говорится в сообщении.

Впрочем, отметил эксперт, с приближением тепла яйца могут подешеветь – ведь на рынок в достаточном количестве начнет поступать продукт от домашних хозяйств. Причем цены могут снизиться существенно – на 20-30%.

Сколько стоят яйца в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", нине украинские супермаркеты продают фасованные яйца марки "Ясенсвит" в среднем по 72,83 грн/десяток. Что на 6,21 грн выше средней цены февраля.

В целом крупные сети выставили цены в пределах 69,4-78,2 грн/десяток. В частности:

Auchan – 69,4 грн/десяток;

Novus – 70,89 грн/десяток;

Megamarket – 78,2 грн/десяток.

Вместе с тем, согласно мониторингу OBOZ.UA, небрендированные нефасованные яйца стоили в среднем 6,57 грн (65,7 грн/десяток), что на 73 коп. (7,3 грн/десяток) дороже, чем было в средине марта 2025 года.

В отдельных сетях такие яйца можно было купить по 5,7-7,9 грн. В частности:

Auchan – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);

Novus – 5,79 грн/шт. (57,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 7,9 грн/шт. (69 грн/десяток);

"ЭКОмаркет" – 6,9 грн/шт. (54,8 грн/десяток).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ощутимо подешевел картофель. Нынче производители отпускают его по 16-26 грн/кг, что в среднем на 12% ниже, чем неделей ранее. Следовательно, в скором времени, можно ожидать снижения цен и в супермаркетах. Среди причин же удешевления аналитики называют крайне низкий спрос на овощ.

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