В Украине резко переписали цены на популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм

Цена на морковь в Украине выросла на 154% из-за сокращения урожая, увеличения затрат на производство и потери посевных площадей в результате войны. Спрос на продукт остается высоким, что продолжает оказывать давление на рынок и способствует дальнейшему повышению цен.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. Если в 2022 году килограмм моркови стоил в среднем 6,5 грн, то сейчас потребители вынуждены платить уже около 16,5 грн за килограмм.

На полках магазинов цена на этот овощ достигает в среднем 20 грн за килограмм, что оказывает значительное давление на потребителей. Повышение стоимости моркови в 2023 году вызвано несколькими ключевыми факторами:

снижение объемов производства

Нынешний год был отмечен экстремальными погодными условиями, существенно повлиявшими на урожайность моркови. В некоторых регионах наблюдалась длительная засуха, которая уничтожила часть урожая, в то время как другие регионы страдали от чрезмерной влажности, что также негативно отразилось на качестве продукции. Как результат, общий объем урожая моркови в стране оказался меньше, чем ожидалось.

рост затрат на производство и логистику

Военные действия и экономические вызовы в Украине также оказали значительное влияние на стоимость производства. Цены на топливо, удобрения и другие ресурсы существенно выросли, что повысило расходы на выращивание и транспортировку овощей. Логистические проблемы, вызванные войной, в частности усложнение маршрутов доставки, также повлияли на конечную цену продукции.

потеря посевных площадей

Оккупация некоторых регионов, особенно на юге и востоке Украины, привела к потере крупных площадей для выращивания сельскохозяйственных культур. Некоторые из этих регионов ранее являлись основными поставщиками овощной продукции, в частности моркови. Из-за этого уменьшилось общее предложение моркови на рынке.

рост спроса

Спрос на морковь в условиях понижения объемов производства остается стабильным. Потребители не уменьшили свои потребности в этом продукте, что на фоне дефицита способствует дальнейшему повышению цен. Уровень предложения не успевает за спросом, что и приводит к резкому удорожанию.

Учитывая сложную экономическую и погодную ситуацию, в ближайшее время снижение цен на морковь не ожидается. Напротив, эксперты считают, что тенденция к удорожанию может сохраниться, если не будут созданы дополнительные условия для стабилизации производства и снижения затрат на логистику.

Какие цены в супермаркетах

В супермаркетах морковь пока дешевеет. По данным "Минфина", крупные сети продают овощ в среднем по 19,65 грн/кг, что почти на 4 грн/кг превышает среднюю цену сентября. В целом цены у них колеблются от 15,8 до 19,66 грн/кг. В частности:

Сильпо – 17,80 грн/кг;

Metro – 19,66 грн/кг;

ФОРА – 19,90 грн/кг;

Varus – 19,66 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за последние три месяца в Украине заметно выросла стоимость молочной продукции. До конца года цены на "молочку" и сыры могут увеличиться еще до 15%.

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