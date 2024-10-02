В Украине стремительно вырастут цены на ряд популярных продуктов: к чему готовить кошелек

За последние три месяца в Украине заметно возросла стоимость молочной продукции. До конца года стоимость "молочки" и сыров может увеличиться еще до 15%.

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Об этом сообщает Infagro. Основной причиной стремительного удорожания сырья называют слишком высокие цены на масло.

В общей сложности за три последних месяца молоко-сырье подорожало почти на четверть, только за сентябрь цена выросла на 10%. В настоящее время закупочная цена в 18 грн за 1 кг молока стала нормой, а иногда стоимость достигает 19 грн/кг.

Из-за заметного удорожания сырья растут цены и для конечных потребителей – обычных украинцев. Производители увеличили цены на большинство молочной продукции до 15%, мало кому удалось, а на масло цены выросли еще сильнее.

Но, несмотря на это, большинство молокозаводов все равно работают на грани убыточности, а некоторые уже в убыток. Впрочем, в октябре рост цен продолжится и до конца года свежие молочные продукты и сыры могут подорожать еще на 12-15%, что втрое превышает уровень инфляции Украины.

Эксперты прогнозируют, что это приведет к сокращению потребления молокопродуктов. В то же время украинцы будут покупать продукты с меньшей степенью подорожания.

Основной причиной стремительного подорожания сырья стали слишком высокие цены на масло, но они уже могли достичь пика. Аналитики не исключают, что в октябре европейские трейдеры могут значительно снизить цены спроса на украинское масло.

В таком случае с ноября закупочные цены на молоко прекратят рост. А если произойдет падение продаж молочных продуктов, то не исключено, что, несмотря на период самого низкого предложения в сезоне, произойдет определенное снижение стоимости сырья.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за экстремальных погодных условий продукты питания могут подорожать по всему миру. К примеру, в сентябре фьючерсы на пшеницу на бирже в Чикаго выросли из-за опасений, что плохая погода в основных странах-экспортерах может еще больше сократить мировые запасы, которые и так приближаются к девятилетнему минимуму.

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