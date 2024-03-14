В Украине резко переписали стоимость популярного овоща: сколько нужно платить

Украинские фермеры повысили отпускные цены на морковь. Так, 14 марта они продают овощ по 7-12 грн/кг, что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели (4-8 марта). Соответственно, в скором времени можно будет ожидать и роста цен в магазинах и супермаркетах.

О подорожании сообщает EastFruit. Отмечается: причину этого сами участники рынка объясняют рядом факторов. В частности:

сезонным сокращением предложения – "в особенности, продукции высокого качества";

повышенным спросом местных оптовых компаний и розничных сетей.

"На текущей неделе многие украинские фермеры начали повышать отпускные цены на морковь. Удорожание в данном сегменте, по мнению экспертов, связано с тем, что большинство местных хозяйств уже завершают реализацию данной продукции", – говорится в сообщении.

Сколько стоит морковь в супермаркетах

В то же время, в супермаркетах морковь пока дешевеет. Так, 14 марта крупные сети, согласно мониторингу OBOZ.UA, продают овощ в среднем по 12,03 грн/кг, что почти на 2 грн ниже средней цены февраля.

В целом же в супермаркетах морковь стоит от 9,9 до 16,5 грн/кг. В частности:

Metro – 10,9 грн/кг;

Auchan – 10,8 грн/кг;

Megamarket – 16,5 грн/кг;

Varus – 9,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за год – с февраля-2023 по февраль-2024 – в Украине подешевел сразу ряд важных продуктов. Больше всего – яйца, цены на которые снизились сразу на 20%.

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