Старых цен больше нет: в Украине пересчитали стоимость сразу ряда важных продуктов

За год – с февраля-2023 по февраль-2024 – в Украине подешевел сразу ряд важных продуктов. Больше всего – яйца, цены на которые снизились сразу на 20%.

Об этом сообщает Госстат. Там отметили, что также значительно уменьшилась стоимость:

подсолнечного масла – на 16,7%;

сахара – на 10,5%.

Также подешевели хлеб и хлебопродукты – на 2,5%. А кроме того, макаронные изделия – на 0,1%.

Какие цены в супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", в марте удешевление яиц продолжилось. Так, фасованные "Квочка" 13 марта стоят в среднем 54,95 грн/десяток, что на 3,06 грн ниже средней цены февраля. В супермаркетах же их продают по:

Auchan – 55,9 грн;

Novus – 53,99 грн.

Подешевела и другая популярная марка фасованных яиц – "Ясенсвит". Впрочем, не так сильно: их средняя стоимость снизилась на 45 коп./десяток – до 61,12 грн. Цены в супермаркетах:

Auchan – 61,4 грн;

Novus – 59,99 грн;

Varus – 61,4 грн;

Megamarket – 61,7 грн.

Впрочем, можно купить яйца и поштучно – согласно мониторингу OBOZ.UA, они стоят от 3,19 до 4,69 грн за штуку. В частности, в:

Auchan – 3,5 грн;

Novus – 3,19 грн;

Varus – 4,69 грн;

ЕкоМаркет – 3,99 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в сети распространяется видео, как украинка приготовила 5 блюд на 1 человека на весь день – по системе "завтрак-обед-ужин" – за 40 грн. Среди приготовленного – суп с фрикадельками и рисом, гороховое пюре, куриная котлета и пр. Впрочем, не все оказались довольны таким подходом – распространяются и критические замечания касательно выбора продуктов, а также сомнения в питательности такого меню.

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