В Украине резко переписали индекс борща: какая теперь цена популярного блюда

В Украине за год индекс борща вырос на 27% – цены на мясо выросли до 42% (в частности, курятина), а овощи старого урожая подорожали более чем на 30%. Теперь основное блюдо украинцев стоит 222 гривни. В то же время сезонные овощи и яйца немного подешевели, что частично компенсировало общий рост.

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Об этом говорится в продуктовом мониторинге Украинского клуба бизнеса (УКАБ). Одним из ключевых индикаторов ценовой ситуации в Украине является так называемый индекс борща, который рассчитывает стоимость набора основных ингредиентов этого традиционного блюда.

В июне он составил 196 грн – это на 12% меньше, чем в мае (222 грн), однако на 27% больше, чем в июне 2024 года. Такое колебание обусловлено сезонной динамикой: с появлением молодых овощей цены на некоторые овощи снижаются, но стоимость старого урожая продолжает расти. Аналитики зафиксировали интересные тенденции:

лук репчатый подорожал до 40 грн/кг – это на 33% больше, чем месяц назад, и на 32% дороже, чем год назад;

подорожал до 40 грн/кг – это на 33% больше, чем месяц назад, и на 32% дороже, чем год назад; старый картофель поднялся до 38 грн/кг (+10% за месяц, +33% за год);

молодая капуста резко подешевела – на 66% за месяц до 25 грн/кг, хотя и осталась на 64% дороже прошлогодней;

резко подешевела – на 66% за месяц до 25 грн/кг, хотя и осталась на 64% дороже прошлогодней; огурцы снизились в цене на 18% до 65 грн/кг (на 11% дешевле, чем в прошлом году);

снизились в цене на 18% до 65 грн/кг (на 11% дешевле, чем в прошлом году); помидоры сохраняют стабильную цену – 99 грн/кг, однако это на 12% больше прошлогоднего уровня.

Наибольшие ценовые колебания наблюдаются в секторе мяса. Сейчас больше всего подорожало:

говядина (гуляш) выросла до 336 грн/кг (+6% за месяц, +20% за год);

выросла до 336 грн/кг (+6% за месяц, +20% за год); курятина:

филе – 222 грн/кг (+11% за месяц, +39% за год);

бедро – 154 грн/кг (+28% за месяц, +39% за год);

тушка – 110 грн/кг (+25% за месяц, +42% за год);

свиной ошеек – 330 грн/кг (+31% за год).

Цены растут не на все: что подешевело

Причины роста в "мясном" сегменте – это повышение стоимости кормов и ограниченное предложение на рынке. В то же время, рынок молочной продукции показал умеренное снижение цен благодаря увеличению предложения:

молоко – 54,3 грн за 900 мл (-2%),

– 54,3 грн за 900 мл (-2%), сливки – 33,3 грн за 200 г (-6%),

– 33,3 грн за 200 г (-6%), твердый сыр – 631 грн/кг (+1%).

Также подешевели куриные яйца категории С1, аж на 5% за месяц, до 68,9 грн за десяток. Однако в годовом измерении они остаются на 79% дороже, чем год назад – это один из самых высоких показателей инфляции среди продуктов питания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ощутимо снизились цены на молодой картофель. Крупные сети супермаркетов 16 июня продавали его в среднем по 47,37 грн/кг, что почти на 42 грн ниже средней цены мая. Причина - увеличение предложения на рынке.

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