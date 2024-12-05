В Украине резко перечислят стоимость сигарет: сколько через несколько недель будет стоить пачка

В Украине в следующем году пачка сигарет с фильтром среднего ценового сегмента может вырасти до 124,7 грн. Постепенно, к 2028 году, цена вырастет до 160,5 грн за пачку.

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Об этом идет речь в расчетах OBOZ.UA. Согласно закону 11090, который 4 декабря приняли в Раде, постепенно ставка акциза вырастет до 90 евро. При этом акциз будет зафиксирован в евро. В расчетах мы использовали прогноз роста курса доллара по отношению к гривне по последним оценкам МВФ. При конвертации доллара в евро использовано действующее соотношение.

Стоит отметить, что из-за мин курса доллара по отношению к евро, или если прогноз МВФ не реализуется, в стоимость пачки сигарет будет отличаться от прогнозной. Отметим, по состоянию на октябрь 2024-го стоимость сигарет составляет:

сигареты с фильтром украинские – 89,52 грн.

сигареты с фильтром среднего класса – 96,16 грн.;

сигареты с фильтром премиум класса – 113,7 грн;

В настоящее время в Украине акцизная ставка на сигареты, сигариллы и табачные изделия для электронного нагрева (ТВЭН) составляет около 59 евро за 1000 шт. В странах ЕС средний акциз на папиросы уже превышает 90 евро за 1000 штук, а в некоторых странах составляет 177 евро.

Ожидается, что повышение ставок принесет госбюджету около 20 млрд грн в 2025 году. А кроме роста акциза законопроект предусматривает:

перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро ;

; имплементацию европейской практики по налогообложению ТВЭН по дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.

Как сообщал OBOZ.UA, увеличить акцизные ставки на табачные изделия Украину призвала непосредственно Европейская комиссия в рамках отчета по странам-кандидатам на вступление в ЕС. В документе, среди прочего, отмечено, что Украине нужно гармонизировать классификацию табачных изделий и ставки акцизного сбора в соответствии с нормами Евросоюза.

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