В Украине резко изменились цены на важные продукты: что подешевело на треть

В Украине в сентябре резко снизились цены на морковь (на 37,3% за месяц до 11,03 грн за кг). Кроме того, на 30% подешевела свекла и на 28,7% репчатый лук. Белокочанная капуста потеряла в цене 17,8%.

Об этом говорится в данных статистики, предоставленных Институтом аграрной экономики. При этом лук и морковь подешевели по сравнению с декабрем 2022-го более чем вдвое – на 58% и 50,7% соответственно, проинформировал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Подешевели также яблоки (-29,2%) и картофель (-14,9%). В сентябре также подешевели крупы гречневая (-9,2%) и пшеничные (-3,2%), рис (-1,8%), подсолнечное масло (-1,5%), сметанная жирностью до 15% (-0 ,4%), молоко пастеризованное жирностью (-0,3%) и мороженая рыба (-0,3%).

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В то же время цены на другие продукты питания, которые отслеживает Госстат Украины, выросли. Больше всего подорожали яйца (+13,2%), филе куриное (+2,1%), масло сливочное (+1,4%), вареные колбасы первого сорта (+1,3%), свинине и сахара (+1,2%), говядине (+1,1%). Остальные продукты подорожали в пределах 1%, отметил ученый.

В октябре снижение потребительских цен ожидаемо замедлится, однако может продолжиться по отдельным видам круп, овощам и фруктам. Возможно также удешевление масла подсолнечного и сахара, сырье для изготовления которых продолжает поступать на переработку, подытожил Юрий Лупенко.

Ранее OBOZ.UA писал о том, в Украине дорожают молочные продукты. В начале октября по сравнению с сентябрем цены на сметану, молоко, сыры, кефиры и сливочное масло выросли на 2-3%.

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