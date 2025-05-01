В Украине резко изменились цены на мясо: во сколько обойдется шашлык на майские

В течение последнего месяца в Украине стремительно взлетела стоимость свинины. Если раньше цены на лопатку или бедро в супермаркетах были в пределах 150-160 грн/кг, то теперь мясо без кости дешевле 200 грн/кг найти стало очень тяжело.

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Как сообщает "ПроАгро Групп", цены выросли на весь ассортимент свежего мяса. В частности, на конец апреля самым дешевым предложением свинины в торговых сетях были ребра и грудинка – от 199 грн./кг (цены в марте – 180-190 грн./кг).

Заметно выросли цены и на другие виды свиного мяса. А именно:

подбрюшина подорожала в среднем на 15 грн – сейчас стоит в среднем 215 грн/кг;

подорожала в среднем на 15 грн – сейчас стоит в среднем 215 грн/кг; ошейок – в марте цены на него колебались в пределах 260-280 грн/кг, но теперь они составляют 320-345 грн/кг;

– в марте цены на него колебались в пределах 260-280 грн/кг, но теперь они составляют 320-345 грн/кг; лопатка – сейчас ее продают по 220-240 грн/кг, тогда как в марте эта часть свиньи стоила 190-200 грн./кг.

"При этом трудно выделить какую-то одну причину текущего подорожания свинины. Кумулятивный эффект на рост цен произвели общая инфляция, сезонный фактор, сокращение предложения, дальнейшее распространение АЧС (африканской чумы свиней. – Ред.)", – отмечают аналитики.

Сколько стоит свинина в супермаркетах Украины.

Согласно данным "Минфина" цены на свинину действительно стремительно летят вверх. Самое заметное – на ошейок, подбрюшину и грудинку.

Свинина грудинка – средняя цена 211,45 грн/кг: Metro – 207,90 грн/кг; Novus – 209,00 грн/кг; Auchan – 199,90 грн/кг; Megamarket – 229,00 грн/кг.

лопатка – 226,97 грн/кг: Novus – 229,00 грн/кг; Metro – 217,90 грн/кг; Megamarket – 234,00 грн/кг.



ошеек – 330,53 грн/кг: Novus – 319,00 грн/кг; Metro – 333,58 грн/кг; Megamarket – 339,00 грн/кг.



подбрюшина – 214,00 грн/кг: Novus – 199,00 грн/кг; Megamarket – 229,00 грн/кг;



ребра – 214,00 грн/кг: Novus – 199,00 грн. Megamarket – 229,00 грн.

шашлык – 263,50 грн/кг: Metro – 327,50 грн/кг; Novus – 199,00 грн/кг; Megamarket – 264,00 грн/кг.



Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине существенно подешевела белокочанная капуста. Сейчас производители отпускают ее по 10% более низким ценам, чем в конце прошлой недели. Участники же рынка причиной удешевления называют стремительное ухудшение качества продукта в хозяйствах из-за длительного хранения.

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