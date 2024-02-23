В Украине резко изменились цены на квартиры: сколько теперь стоит жилье

В абсолютном количестве регионов за прошлый год значительно подорожали квартиры, подсчитали эксперты ЛУН. К примеру, во Львове средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 58,5 тыс. долларов. Еще год назад стоимость была на 6,4 тыс. долларов меньше.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Что интересно, в Киеве квартиры, наоборот, за последние полгода подешевели. Цена снизилась на 2 тыс. и достигла в среднем 62 тыс. долларов.

Худшая ситуация в Сумах (средняя стоимость однокомнатной квартиры составила 24,5 тыс. долларов) и Харькове (25 тыс. долларов). Среди областных центров самые дешевые квартиры в Николаеве. Там в среднем "однушку" можно купить за 21 тыс. долларов.

Зато значительно возросла стоимость квартир в Ужгороде (51,6 тыс. долларов). В этом городе нет комендантского часа, и сюда не "прилетает".

"Среди 1-комнатных квартир Киев потерял 3%, а Львов в то же время вырос на 12%. Рекордсменом по росту стал Ивано-Франковск, там +18% в валюте", – объясняют эксперты ЛУН. Аналитики также посчитали, сколько лет нужно собирать на однокомнатную квартиру. Оказалось, что во Львове нужно 9,8 года откладывать среднюю зарплату, чтобы купить однокомнатную квартиру. В Киеве – 9,4 года. В Николаеве – 4,2 года.

Одно из крупных агентств недвижимости в Киеве подсчитало: сейчас в среднем квадратный метр жилья в столице стоит 1,97 тыс. долларов. До полномасштабной войны цена составляла 2,02 тысячи долларов. Самое дешевое жилье в Деснянском районе (около 1,2 тыс. долларов), а самое дорогое – в Печерском (около 3,5 тыс. долларов).

Однако если пересчитать в гривне, то стоимость квартир в Украине даже выросла. Так, в январе 2022-го квартира стоимостью 90 тыс. долларов в столице в гривневом эквиваленте стоила 2,4 млн грн. Сейчас такая же квартира будет стоить около 88,6 тыс. долларов (цены в валюте снизились). Но в гривне придется заплатить за ту же квартиру уже 3,3 млн грн. Перспектив для снижения цен немного. Квартиры в новостройках дорожают, курс доллара постепенно растет.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине пересчитали стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально изменилась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!