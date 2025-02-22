В Украине резко изменилась цена на популярный продукт: сколько теперь стоит килограмм

В Украине наблюдается значительное снижение цен на белокочанную капусту. Возрастает предложение на рынке, поскольку фермеры, ранее воздерживавшиеся от продажи в ожидании дальнейшего роста цен. Производители были вынуждены из-за стремительного ухудшения качества капусты в хранилищах начать ее активно продавать.

Видео дня

Об этом сообщает издание EastFruit. Увеличение предложения белокочанной капусты уже негативно повлияло на цены в данном сегменте. Если с середины января фермеры практически ежедневно повышали цены на этот овощ, то уже сегодня большинство производителей вынуждены пересматривать цену на эту продукцию в сторону снижения. Так, на сегодняшний день белокочанная капуста поступает в продажу по 32-38 грн/кг ($0,77-0,91/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время хозяйства с запасами качественной продукции с продажами не спешат, поскольку уверены, что спрос на капусту активизируется ближе к концу текущего месяца.

Следует отметить, что, несмотря на снижение цен, на сегодняшний день белокочанная капуста в Украине поступает в продажу в среднем в 4,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость в супермаркетах

В Ашане килограмм белокочанной капусты стоит 44,8 грн.

В Сильпо продают белокочанную капусту за 49,4 грн/кг

В АТБ стоимость белокочанной капусты за кг составляет 44,89 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине резко снизили цены на куриные яйца. По официальной статистике, в январе-2025 они стоили сразу на 23,1% меньше, чем в декабре-2024. При этом продукт продолжил дешеветь и в феврале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!