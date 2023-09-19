В Украине резко изменилась стоимость популярного овоща
В Украине дешевеет капуста. В частности, 19 сентября производители готовы реализовывать оптовые партии овоща по 5-6 грн/кг – тогда как еще 15 сентября эта цена составляла 7-10 грн/кг. Также капуста подешевела в супермаркетах.
О снижении оптовых цен сообщает EastFruit. Отмечается: к нему же привело начало сезона уборки капусты поздних сортов.
"В результате этого предложение продукции на рынке существенно выросло. При этом на рынке одновременно выросло как предложение капусты стандартного качества, так и некачественной продукции, спрос на которую также отмечается как стабильный. ... [В целом же] С самого начала текущей недели на внутреннем рынке Украины начали постепенно снижаться оптовые цены на капусту", – говорится в сообщении.
Сколько стоит капуста в супермаркетах
Подешевела капуста и в супермаркетах. По состоянию на 19 сентября ее средняя стоимость, по данным "Минфина", составляет 8,43 грн/кг. Это на 1,68 грн ниже средней цены августа в 10,11 грн/кг.
В целом же супермаркеты продают овощ по 6,9-9,9 грн/кг. В частности:
- Auchan – 8,5 грн;
- Varus – 6,9 грн;
- Megamarket – 9,9 грн.
Что будет с ценами на овощи осенью
В то же время, рассказал OBOZREVATEL исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, осенью украинцам следует ожидать снижения до минимальных показателей цен на ряд овощей. В частности, на капусту, а также:
- картофель;
- морковь;
- лук;
- свеклу.
А вот на помидоры и огурцы, замечает Пендзин, цены подрастут. Впрочем, это подорожание будет практически незаметным и, по его словам, не превысит 5%.
Причина же этого, по его словам, заключается в том, что сезон этих овощей подходит к концу. "Они просто уже будут заканчиваться", – рассказывает эксперт.
В целом же, констатирует он, многое будет зависеть от погоды. Так, "если будет тепло и сентябрь будет традиционным у нас продолжением лета, то и цены будут летние".
Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же за год в Украине выросли цены практически на всю еду. С августа 2022 года по август 2023-го она подорожала на 7,7%. Больше всего – яйца, сразу на 35,4%.
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