Аренда квартир значительно выросла, Киев уже дороже довоенных времен: сравниваем стоимость квартир и зарплаты по стране

В Украине растет стоимость аренды квартир. В частности, в Киеве она достигла исторически высокой отметки.

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При этом в некоторых регионах происходит аномальная ситуация на рынке недвижимости. Так, в Ужгороде из-за отсутствия обстрелов и комендантского часа стоимость аренды почти достигает уровня средней зарплаты в городе. Это свидетельствует о том, что цены значительно завышены.

О том, как изменилась ситуация на рынке аренды недвижимости и что повлияло на цены, читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько стоят квартиры и что влияет на цену

В Киеве на май средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 14 тыс. грн в месяц. При этом в Деснянском районе можно найти квартиру за 7,5 тыс. грн, а на Печерске – за 28,7 тыс. грн. Это самые высокие цены в истории киевского рынка недвижимости (согласно статистике Rieltor.ua). К примеру, три года назад, до полномасштабной войны, однокомнатную квартиру сдавали в аренду, в среднем, за 10 тыс. грн.

По-прежнему наибольшим спросом пользуются именно однокомнатные квартиры. При этом львиная доля сделок совершается в бюджетном сегменте. Обычно летом, почти до конца августа, на рынке недвижимости начинается "мертвый сезон". Однако сейчас ситуация кардинально поменялась. С одной стороны, Киев – первый по количеству открытых вакансий и уровню средней заработной платы.

К примеру, согласно данным большого кадрового портала, средняя зарплата в столице достигает 24 тыс. грн. В то время как в Житомире – 17,5 тыс. грн. При этом по данным dom.ria, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Житомире – 11,1 тыс. грн.

То есть у семьи с двумя средними зарплатами в Житомире, после аренды однокомнатной квартиры средней стоимости, на жизнь будет ежемесячно оставаться 23,9 тыс. грн. У такой же семьи в тех же условиях в Киеве – 34 тыс. грн. При этом в Киеве (данные одного из самых крупных кадровых порталов) открыто 30,1 тыс. вакансий, а в Житомире – всего 1,2 тыс. вакансий.

Ужгород – город с самой дорогой арендой. На однокомнатную квартиру средней стоимости потребуется почти вся (99,9%) средняя зарплата. OBOZ.UA уже подробно писал о рынке недвижимости в этом городе.

Здесь стоимость аренды жилья за время полномасштабной войны взлетела в разы. В Ужгород обычно не прилетает, местные власти не стали вводить комендантский час. Однако такое отношение средней зарплаты к стоимости аренды свидетельствует и о том, что жилье переоценено. После окончания войны стоимость аренды здесь должна значительно снизиться.

В то время как в Харькове из-за постоянных обстрелов сложилась противоположная ситуация. Здесь стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 34,3% средней зарплаты, а в Херсоне – всего 14%.

Как и почему подорожала аренда

Профиль издание Dim.ria провело опрос и выяснило, что сумма, которую украинцы готовы платить за аренду жилья, в среднем снизилась за последний год примерно на 700 грн. Больше опрошенных стремятся найти жилье стоимостью до 10 тыс. грн в месяц.

Несмотря на это, цены на аренду квартир уверенно растут. Оксана Ковтун, руководитель киевского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости в комментарии OBOZ.UA оценила средний рост за год в пределах 10%. "Значительного роста я не вижу. Если берем квартиры, цены на которые были в валютном эквиваленте зафиксированы, то есть перерасчет цены в гривне", – объясняет она.

По оценкам Ковтун, рост цены можно объяснить оживлением спроса из-за переселенцев из прифронтовых регионов. "Раньше на рынке был пиковый сезон – август-сентябрь, когда в Киев на обучение приезжали. А сейчас не могу прогнозировать", – говорит она.

Ее коллега, занимающийся арендой недвижимости в бюджетном сегменте, Максим рассказывает: если раньше арендатора могли искать неделю или даже неделями, сейчас поиск занимает считанные дни. При этом риэлторы обращают больше внимания на проверку арендаторов.

"Есть риэлторские чаты, туда попадают "проблемные". Если выехал со скандалом, то можно в такой "черный список" попасть. Вот недавно был случай на Дарнице (в Киеве. – Ред.). Девушка молодая заехала, говорила, что будет постоянно проживать сама. Заехала в 35 квадратов (площадь квартиры. – Ред.). А потом оказалось, что она заселилась с юношей своим, подружкой и братом подружки. Представляете? Они там сидели в токток-трансляциях по ночам, кричали, соседей будили, разбили телевизор", – рассказывает риэлтор.

Проверять нужно и арендодателей. При этом далеко не все риэлторы занимаются такой проверкой. По меньшей мере, необходимо проверить право собственности, сделать выписку из реестра прав на недвижимое имущество, убедиться, что квартира не находится под арестом. Если у квартиры несколько собственников, стоит это учитывать при подписании договора.

Рынок недвижимости может стабилизироваться только по окончании полномасштабной войны. Это позволит нормализовать спрос, в первую очередь будет расти стоимость покупки жилья. В то же время, во Львове, Ужгороде стоимость аренды может снизиться, а в Херсоне, Харькове, Одессе – возрасти.