В Украине "развернули" цены на бензин: что происходит на АЗС

В Украине заметно подешевел бензин А-95. Так, 9 апреля АЗС продают его в среднем по 73,17 грн/л, что на 15 коп. ниже, чем было днем ранее. Это произошло на фоне обвала цен на нефть после того, как США и Иран объявили о перемирии.

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 66,85-77,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС Brent Oil.

Напомним: утром 8 апреля после того как было объявлено о перемирии между США и Ираном, котировки на нефть обвалились ниже 100 долларов за баррель. Что стало самым большим однодневным падением цен со времен окончание войны в Персидском заливе.

После этого премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что государственная сеть "Укрнафта" начала снижать цены на своих АЗС. Такие же шаги, по словам главы правительства, ожидаются и от других участников рынка.

"Ожидаем аналогичную реакцию от других участников рынка. Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры", – говорится в сообщении.

В целом же, объяснила Свириденко, ситуация с наличием топлива в стране является стабильной. В частности:

В марте были обеспечены "рекордные за последние 5 лет объемы поставок".

В апреле поставки ожидаются на таком же уровне.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине регулярно выявляют продажу нелегального топлива. Один из последних случаев зафиксирован в Волынской области. Там группа злоумышленников наладила масштабную схему незаконного производства и сбыта низкокачественного дизеля.

