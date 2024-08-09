В Украине разоблачили масштабную схему хищения денег для обороны: в схеме были чиновники Минобороны, ТЦК, горсоветов

Чиновники сразу нескольких ведомств, администраций, советов и пр. завладели более 1,5 млрд грн, выделенными на нужды обороны. В ходе масштабной спецоперации разоблачены 28 служащих по всей Украине.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора (ОГП). Там отметили, что к хищению средств причастны служащие:

Министерства обороны;

воинских частей;

ТЦК и СП;

областных военных администраций;

городских советов;

директора предприятий во многих регионах Украины.

"Подозреваемым инкриминируют растрату и завладение бюджетными средствами при закупках товаров по завышенным ценам и завышение стоимости работ, ненадлежащее исполнение обязанностей, служебную халатность при осуществлении приема некачественной форменной одежды для ВСУ, подлог и использование поддельных документов. Одному из подозреваемых – начальнику Главного управления Минобороны –инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и другим военным формированиям. Зная о наличии госконтракта, он заключил дополнительное соглашение и безосновательно перечислил государственные средства предприятию", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по результатам следственных действий сообщено о подозрении 28 лицам. Из них 9 – в составе организованных преступных групп.

"Среди подозреваемых – начальник одного из управлений Министерства обороны Украины, начальник ТЦК и СП в Донецкой области, более 7 сотрудников воинских частей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях, 5 служащих городских советов на Полтавщине и Днепропетровщине, а также представители коммерческих структур", – рассказали в ОГП.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Следственные действия в уголовных производствах продолжаются.

"Это уже вторая масштабная спецоперация правоохранителей по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины. Ранее сообщено о подозрении 30 лицам, проведено более 70 обысков, общая сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 138 млн грн", – напомнили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, детективы Бюро экономической безопасности обнаружили у бухгалтера компании – поставщика продуктов для Минобороны 4,7 млн евро неучтенной наличности. Она перевозила эти деньги в багажнике автомобиля и не смогла объяснить их происхождение.

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