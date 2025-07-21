В Украине растет количество "мужских" вакансий для женщин: на какие должности ищут

В Украине в 2025 году растет количество женщин в сферах логистики, ИТ и строительства – отраслях, которые традиционно считались "мужскими". Работодатели активнее ищут работниц из-за дефицита кадров и изменения в приоритетах во время войны.

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Об этом OBOZ.UA сообщили аналитики OLX Работа, которые провели опрос и проанализировали ситуацию на рынке труда. Согласно данным, более половины украинских работников (53%) в 2025 году зарабатывают до 15 000 грн, что минимум на 25% меньше средней зарплаты по стране, которая в июне составляла 24 609 грн.

Только 6% респондентов получают более 50 тыс. грн в месяц, а 31% – в пределах 15-30 тыс. грн. Финансовое неравенство особенно заметно среди женщин, которые часто сталкиваются не только с более низким уровнем оплаты, но и ограниченным доступом к более оплачиваемым должностям.

Несмотря на вызовы, 2025 год принес и положительные изменения. Согласно результатам опроса, 37% украинцев отметили рост количества женщин в тех или иных сферах. Среди лидеров:

логистика и транспорт – 42%;

– 42%; безопасность и силы обороны – 32%;

– 32%; руководящие должности – 29%;

– 29%; ИТ и программирование – 28%;

– 28%; строительство и рабочие профессии – 19%.

Такие изменения часто обусловлены не только социальными трансформациями, но и острой нехваткой кадров, что заставляет работодателей переосмысливать свою политику в отношении найма. Среди причин, по которым растет привлечение женщин в новые отрасли, респонденты назвали:

изменение приоритетов во время войны – 48%;

нехватку кадров – 30%.

Многие женщины, которые потеряли работу или были вынуждены сменить место жительства из-за войны, начали получать новые навыки и образование в технических и управленческих сферах. Несмотря на прогресс, основные барьеры для женщин в 2025 году не исчезли. Наиболее распространенные трудности:

низкий уровень оплаты – 52%;

трудности с совмещением работы и семьи – 43%;

отсутствие гибкого графика – 32%;

предубеждения со стороны работодателей – 34%;

недостаток уверенности – 23%.

Только 9% женщин отметили, что чувствуют реальную поддержку со стороны работодателя. Еще 28% – только формальную, а 36% – не могут четко определить, есть ли она вообще. Респонденты определили несколько шагов, которые могли бы существенно улучшить ситуацию:

введение гибкого графика – 42%;

государственные или бизнес-программы поддержки – 25%;

доступ к бесплатному образованию и курсам – 14%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине после завершения войны рынок труда больше всего будет нуждаться в строителях, медиках, учителях, водителях, инженерах, электриках, слесарях, программистах, военных, правоохранителях и психологах. Это связано с необходимостью восстановления инфраструктуры, оказания медицинской и психологической помощи, а также восстановления образовательного процесса.

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