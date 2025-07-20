Для кого в Украине будет работа после войны: названы самые востребованные профессии

В Украине после завершения войны рынок труда больше всего будет нуждаться в строителях, медиках, учителях, водителях, инженерах, электриках, слесарях, программистах, военных, правоохранителях и психологах. Это связано с необходимостью восстановления инфраструктуры, оказания медицинской и психологической помощи, восстановления образовательного процесса и усиления обороноспособности государства.

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Об этом рассказали в Департаменте анализа рынка труда Службы занятости Украины. На основе данных за первое полугодие 2025 года и прогнозов экспертов, там четко обозначили 10 сфер, в которых спрос на специалистов будет самым высоким, в частности:

военные;

Даже после завершения боевых действий Украина будет нуждаться в сильной и профессиональной армии. Следовательно, роль военных останется чрезвычайно важной. Процессы набора персонала усложнятся: ожидается повышение требований к кандидатам, возрастет продолжительность и глубина обучения, а сама служба станет более профессиональной. Особое внимание государство будет уделять подготовке офицеров, инструкторов и специалистов технических подразделений.

медицинские работники;

Система здравоохранения после войны будет работать в чрезвычайно сложных условиях. Прогнозируется особенно высокий спрос на хирургов, кардиологов, реабилитологов, физиотерапевтов и специалистов по лечебному массажу. Эти специалисты будут помогать раненым военным, гражданскому населению и людям с посттравматическими расстройствами.

строители;

Масштабное восстановление инфраструктуры страны невозможно без квалифицированных работников строительного сектора. Сварщики, каменщики, слесари, плотники, штукатуры, сантехники, столяры и другие мастера ручного труда станут ключевыми фигурами в процессе реконструкции городов, сел и промышленных объектов.

энергетики;

Из-за многочисленных обстрелов критической инфраструктуры, энергетическая система Украины пострадала чрезвычайно сильно. Следовательно, на рынке труда ожидается острая потребность в инженерах, электромонтерах, конструкторах, разработчиках, технологах, метеоэнергетиках и других специалистах, способных восстановить и модернизировать энергетический комплекс государства.

правоохранители;

На освобожденных территориях и в регионах, наиболее пострадавших от войны, важно обеспечить порядок и соблюдение законности. Именно поэтому будет расти потребность в полицейских, прокурорах, судьях, сотрудниках службы безопасности и антикоррупционных структурах. Эти специалисты будут выполнять роль гаранта стабильности и правопорядка.

программисты;

С развитием цифровой экономики и потребностью в защите данных, ИТ-сфера останется чрезвычайно перспективной. Особенно будут цениться специалисты в области кибербезопасности, разработки программного обеспечения, аналитики данных и искусственного интеллекта.

специалисты оборонной промышленности;

Укрепление обороноспособности страны потребует расширения собственного производства военной техники и оборудования. На этом фоне высоким будет спрос на инженеров, технологов, экономистов, конструкторов и ученых, которые будут работать как на государственных предприятиях, так и в совместных проектах с международными партнерами.

специалисты транспортной отрасли;

Новые логистические маршруты, возникшие во время войны, станут важными каналами для поставки материалов, необходимых для восстановления инфраструктуры. Поэтому специалисты транспортной отрасли — водители, железнодорожники, логисты, диспетчеры, экспедиторы — будут крайне необходимы для бесперебойного функционирования экономики.

психологи;

Ментальное здоровье украинцев после войны станет одной из главных социальных проблем. Тысячи людей, переживших потерю близких, оккупацию, боевые действия или обстрелы, будут нуждаться в профессиональной помощи. Квалифицированные психологи, психотерапевты и психиатры будут иметь огромную нагрузку в сфере реабилитации.

педагоги.

Мастера производственного обучения, социальные педагоги, преподаватели и методисты будут играть ключевую роль в подготовке кадров для новой Украины. После войны страна будет нуждаться в специалистах, которые способны быстро и качественно научить других актуальным профессиям — как из технического, так и из гуманитарного спектра.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за риска мобилизации и дефицита кадров украинские работодатели все чаще ищут женщин на "мужские" должности – водительниц, монтажниц, трактористок, сварщиц. Доля женщин-кандидаток в таких вакансиях за год выросла с 5% до более 15%, и этот тренд набирает обороты.

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