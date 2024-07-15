В Украине раскрыли масштабную схему уклонения от налогов: сумма превысила миллиард

Бюро экономической безопасности (БЭБ) предотвратило распространение 1,5 млрд грн рискового лимита в системе электронного налогообложения налога на добавленную стоимость. В частности, были обнаружены предприятия, которые в течение 2 лет сформировали значительные суммы лимита по операциям приобретения товара, имеющих признаки риска.

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Об этом сообщили в самом БЭБ. Там объяснили:

товары широкого потребления, продукты питания, сигареты покупались у рисковых контрагентов;

в дальнейшем их реализация не происходила;

компании больше года не предоставляли отчетность, не вели никакой деятельности и не платили налоги. Также ни одна из них не имела работников или основных средств для работы.

"Такие признаки свидетельствуют о том, что сложившиеся суммы лимита могли быть использованы для формирования налогового кредита и минимизации налоговых обязательств предприятий реального сектора экономики. ...Указанные компании в системе электронного администрирования НДС сформировали предел на сумму свыше 1,49 млрд грн", – говорится в сообщении.

Подчеркивается: в Государственную налоговую службу были направлены письма "с соответствующими рекомендациями". В результате 207 компаниям аннулированы свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость.

Как сообщал OBOZ.UA, у украинцев есть 60 дней для уплаты налога на квартиры. Отсчет начался с 1 июля, когда тем, кто владеет квартирой или домом большой площади, прислали квитанции-уведомления.

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