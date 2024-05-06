В Украине раньше времени стартовал сезон черешен: где уже продают ягоды и какая цена

В Ужгороде и Мукачево на Закарпатье в первых числах мая начали собирать урожай черешен. В 2024 году сезон черешен стартовал на три недели раньше обычных сроков. Ягоды на местных рынках пока продают в небольшом количестве по цене около 250 грн/кг. Также в продаже есть клубника, и цены на нее уже снижаются.

Об этом рассказывают местные жители в соцсетях. 200 грамм черешни можно приобрести за 50 грн, пластиковая коробка будет стоить 100 грн, сообщает также "Карпатський объектив".

По данным региональных СМИ, на рынках Закарпатья также активно продается клубника. Цены на нее уже упали до 60-80 грн за килограмм.

"Мне скоро 60, но не помню, чтобы так рано были маюшки (ранние черешни. – Ред.) на базаре. Самое ранее видела 15-20 мая. Подожду, когда будут дешевле. Лучше куплю клубнику – цены упали", – цитирует одну из местных жительниц "Карпатский объектив".

Как отмечают аналитики Agravery, в предыдущие годы первые черешни из теплых районов Закарпатья – Виноградовского, Береговского, Иршавского, Мукачевского – появлялись на рынках областного центра только в 20 числах мая. Кроме того, по данным экспертов, в этом году урожай черешни на две недели раньше, в конце мая, ожидают и в Запорожской области – основном производственном регионе этой ягоды.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине резко выросла стоимость бананов. Закупочная цена превысила прошлогодний рекорд, достигнув 49,8 грн за килограмм. В супермаркетах бананы стоят ужеоколо 70 грн за кило.

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