Украинские работодатели массово нарушают закон: кто не нанимает работников старше 45 лет и что делать

В Украине законодательством запрещено ограничивать при трудоустройстве возраст будущего работника. Но тысячи компаний все равно до сих пор озвучивают пожелание "до 45 лет". И это в условиях рекордного дефицита кадров, когда работников критически не хватает.

Эйджизм искажает ситуацию, дискриминирует едва ли не самую большую группу населения, мешает развитию экономики и приносит убытки всем. О том, как работодатели нарушают закон и что следует знать, читайте в материале OBOZ.UA.

"Балованные" работодатели

На веб-сайтах больших кадровых порталов можно встретить сотни объявлений с ограничением возраста. Среди них и вакансия в сети "Галя Балувана". Журналист OBOZ.UA позвонил работодателю, указавшему возрастные ограничения в 47 лет для помощницы повара. На вопрос, почему именно 47 лет, представитель компании Александр заявил, что они нанимали на работу людей старше 50 лет, однако оказывалось, что это для них слишком тяжелая работа.

Когда журналист поинтересовался, были ли молодые люди, которые отзывались на вакансию, однако после нескольких дней интенсивной работы отказывались от предложения, Александр подтвердил, что и такие претенденты были. То есть это тяжелая работа и для молодежи. То есть были как молодые люди, которые отказывались от вакансии из-за больших нагрузок, так и сотрудницы за 50 лет, которые не справились. Однако Александр вместо того, чтобы пересмотреть распределение работы, продолжительность рабочего дня, автоматизировать часть процессов, решил, что проблема именно у тех, кому за 50.

Уже после уточняющих вопросов Александр добавил, что у женщины, которой было за 50 лет, были проблемы с давлением и она вроде бы даже попала в больницу после работы у него.

Такое ограничение в вакансии – нескрываемая и противозаконная дискриминация, но работодатель свою точку зрения не изменил: тем, кто старше 47 лет, предлагают "не тратить свое время".

Работа на кухне, конечно, тяжелая, однако это трудно как в 48 лет, так и в 25. Куда более важными критериями являются выносливость, внимательность и т.д. Проявление вроде бы заботы, когда работодатель "бережет здоровье" работника, а в действительности уверен, что после 47 у человека снизится работоспособность, и является эйджизмом.

Журналист OBOZ.UA обзвонил несколько десятков работодателей, указавших возрастные ограничения в объявлениях. Речь идет о предложениях для барменов, администраторов, мастеров, помощниц, продавцов, операторов кол-центров и т.д. Некоторые работодатели ищут сотрудников до 30 лет. Среди них – и гостиницы в Карпатах. Большинство отказались общаться с журналистом на эту тему.

Правда, несколько компаний заявили, что ошибочно указали возрастные ограничения и на самом деле готовы рассматривать соискателей любой возрастной группы. Представительница Gold Master (разместили вакансию восковницы – мастера по изготовлению восковых форм) заверила OBOZ.UA, что после начала полномасштабной войны они перестали устанавливать ограничения для кандидатов: берут ветеранов, переселенцев, пенсионеров. Хотя на момент разговора все еще была размещена вакансия с требованием по возрасту – до 25 лет.

После разговора с журналистом ограничения в объявлении убрали. В своих ответах работодатели повторяли несколько стереотипов:

пожилые люди не могут справляться с такой же нагрузкой, как и молодые;

пожилые люди не разбираются в гаджетах;

пожилые сотрудники плохо влияют на имидж бизнеса;

теми, кому за 50, труднее управлять.

В действительности все это устаревшие представления. Пенсионеры могут быть спортивными, ухоженными, креативными. А их присутствие среди персонала частных клиник, гостиниц, салонов красоты и тому подобного будет только привлекать новых клиентов.

Хотя проблема на украинском рынке труда гораздо шире: дискриминируют не только пенсионеров. С нарушениями своих прав сталкиваются и молодые сотрудники (якобы из-за отсутствия опыта). А "старость" в понимании некоторых работодателей наступает после 45-50. Именно такой возрастной ценз указан во многих объявлениях.

Наталья Слинько, эксперт рынка труда и CEO Talent Match, рассказывает о причинах такого эйджизма. Первая: иногда пенсионерам действительно может не хватать определенных навыков (например, им может быть труднее разобраться в многочисленных рабочих чатах). Однако эту проблему несложно решить: провести обучение в течение нескольких недель, предоставить время для адаптации.

Вторая причина: молодым руководителям может быть труднее руководить старшими сотрудниками. Однако это случается в том случае, если руководители не умеют четко ставить задачи, нет конкретных критериев оценки эффективности и т.д. Если руководитель всегда пытается быть "самым умным в комнате", руководит в первую очередь за счет харизмы и авторитета, ему действительно будет трудно. Но в таком случае нужно учиться руководителю, а не делать эйджизм частью политики компании.

Как бороться с эйджистами среди работодателей

Слинько советует: "Если вы стали свидетелем эйджизма и у вас есть возможность заскринить, записать, документируйте и направляйте жалобы в Государственную службу труда". Эксперт уверена: с эйджизмом необходимо бороться, в том числе и такими методами.

OBOZ.UA обратился в Государственную службу труда. "Конечно, указывать в объявлениях ограничения по возрасту – это незаконно, это нарушает права, так делать нельзя", – объяснил эксперт Гоструда. Однако на вопрос, принимают ли в ведомстве жалобы, чиновник объяснил: сейчас действует мораторий на проведение проверок, поэтому единственный вариант – судиться.

То есть, чтобы защитить свои права, безработному нужно найти деньги на адвоката, подать в суд и ждать несколько лет компенсации (если она вообще будет). Заместитель председателя Федерации профсоюзов Александр Шубин отмечает, что профсоюзы могут помочь написать заявление в суд, предоставить консультации.

Шубин уверен: из-за дефицита кадров и изменения ситуации на рынке труда рано или поздно работодатели будут вынуждены нанимать пенсионеров и отказаться от эйджизма. Однако этот процесс может быть длительным.

"У нас контролирующий орган – Государственная служба по вопросам труда. Действительно, есть мораторий на проверки во время военного положения. Однако и без моратория на проверки есть определенная проблема с санкциями, которые можно применять к работодателям, указывающим ограничение возраста в вакансиях. Более того, украинское законодательство не содержит санкций из-за вакансий с нарушением общих требований законодательства.

Он также уверен, что на работодателей должно оказывать влияние и государство, и гражданское общество, и представители работников (профсоюзы). Если вы видите, что работодатель дискриминирует сотрудников старше 45 лет, следует несколько раз подумать, устраиваться ли на такую работу.