УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украине продают "замок" с бомбоубежищем за 35 млн грн: как выглядит роскошный особняк

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
9,4 т.
Дом на продажу в Харькове

В Харькове выставили на продажу эксклюзивный особняк в Лесопарке с бомбоубежищем, гаражом на два авто и большой террасой. Стоимость такой недвижимости премиум-класса владельцы оценили в 850 тыс. долларов (более 35,8 млн грн по актуальному курсу).

Видео дня

Объявление о продаже появилось на популярном сайте недвижимости. Владельцы отмечают, что объект не имеет аналогов на рынке и расположен в самом зеленом районе города – всего в 5 минутах от центра, а его стоимость составляет лишь 60% от суммы, вложенной в строительство (1,9 млн долларов).

Общая информация

Площадь участка составляет 30 соток (0,3 га), он расположен в охраняемом коттеджном поселке "Парк Хаус" в микрорайоне Лесопарк. Авторы объявления называют его "идеальным местом для комфортной жизни" с развитой инфраструктурой.

Дом площадью 450 кв. м имеет три этажа плюс цокольный этаж-бомбоубежище с отдельным выходом на улицу. Планировка включает многочисленные помещения для комфортного проживания большой семьи.

Задний двор

Планировка дома

  • Первый этаж – большая гостиная с камином, кухня, столовая, санузел и прачечная.
  • На втором этаже расположены три спальни, кабинет, гардеробная и два санузла.
  • Мансардный этаж включает две комнаты и зону отдыха.
Фасад дома.

Владельцы отмечают, что все работы выполнялись с использованием качественных материалов и эксклюзивных дизайнерских решений.

Особенности

  • Полноценное бомбоубежище на цокольном этаже.
  • Гараж на два автомобиля.
  • Большая терраса.
  • Котельная с отдельным выходом.
  • Благоустроенная территория.
В доме есть камин

В цену включены также мебель и бытовая техника:

  • посудомоечная машина;
  • сушильная машина;
  • холодильник;
  • варочная панель;
  • духовой шкаф;
  • стиральная машина.
Интерьер дома

Как уже сообщал OBOZ.UA, цены на недвижимость в Украине начали стабильно расти и падение стоимости давно позади. После завершения войны эксперты прогнозируют резкое подорожание жилья, в частности из-за отложенного спроса и роста себестоимости строительства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!