В Украине продают "замок" с бомбоубежищем за 35 млн грн: как выглядит роскошный особняк

В Харькове выставили на продажу эксклюзивный особняк в Лесопарке с бомбоубежищем, гаражом на два авто и большой террасой. Стоимость такой недвижимости премиум-класса владельцы оценили в 850 тыс. долларов (более 35,8 млн грн по актуальному курсу).

Видео дня

Объявление о продаже появилось на популярном сайте недвижимости. Владельцы отмечают, что объект не имеет аналогов на рынке и расположен в самом зеленом районе города – всего в 5 минутах от центра, а его стоимость составляет лишь 60% от суммы, вложенной в строительство (1,9 млн долларов).

Общая информация

Площадь участка составляет 30 соток (0,3 га), он расположен в охраняемом коттеджном поселке "Парк Хаус" в микрорайоне Лесопарк. Авторы объявления называют его "идеальным местом для комфортной жизни" с развитой инфраструктурой.

Дом площадью 450 кв. м имеет три этажа плюс цокольный этаж-бомбоубежище с отдельным выходом на улицу. Планировка включает многочисленные помещения для комфортного проживания большой семьи.

Планировка дома

Первый этаж – большая гостиная с камином, кухня, столовая, санузел и прачечная.

– большая гостиная с камином, кухня, столовая, санузел и прачечная. На втором этаже расположены три спальни, кабинет, гардеробная и два санузла.

расположены три спальни, кабинет, гардеробная и два санузла. Мансардный этаж включает две комнаты и зону отдыха.

Владельцы отмечают, что все работы выполнялись с использованием качественных материалов и эксклюзивных дизайнерских решений.

Особенности

Полноценное бомбоубежище на цокольном этаже.

Гараж на два автомобиля.

Большая терраса.

Котельная с отдельным выходом.

Благоустроенная территория.

В цену включены также мебель и бытовая техника:

посудомоечная машина;

сушильная машина;

холодильник;

варочная панель;

духовой шкаф;

стиральная машина.

Как уже сообщал OBOZ.UA, цены на недвижимость в Украине начали стабильно расти и падение стоимости давно позади. После завершения войны эксперты прогнозируют резкое подорожание жилья, в частности из-за отложенного спроса и роста себестоимости строительства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!