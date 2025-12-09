В Украине продают "замок" с бомбоубежищем за 35 млн грн: как выглядит роскошный особняк
В Харькове выставили на продажу эксклюзивный особняк в Лесопарке с бомбоубежищем, гаражом на два авто и большой террасой. Стоимость такой недвижимости премиум-класса владельцы оценили в 850 тыс. долларов (более 35,8 млн грн по актуальному курсу).
Объявление о продаже появилось на популярном сайте недвижимости. Владельцы отмечают, что объект не имеет аналогов на рынке и расположен в самом зеленом районе города – всего в 5 минутах от центра, а его стоимость составляет лишь 60% от суммы, вложенной в строительство (1,9 млн долларов).
Общая информация
Площадь участка составляет 30 соток (0,3 га), он расположен в охраняемом коттеджном поселке "Парк Хаус" в микрорайоне Лесопарк. Авторы объявления называют его "идеальным местом для комфортной жизни" с развитой инфраструктурой.
Дом площадью 450 кв. м имеет три этажа плюс цокольный этаж-бомбоубежище с отдельным выходом на улицу. Планировка включает многочисленные помещения для комфортного проживания большой семьи.
Планировка дома
- Первый этаж – большая гостиная с камином, кухня, столовая, санузел и прачечная.
- На втором этаже расположены три спальни, кабинет, гардеробная и два санузла.
- Мансардный этаж включает две комнаты и зону отдыха.
Владельцы отмечают, что все работы выполнялись с использованием качественных материалов и эксклюзивных дизайнерских решений.
Особенности
- Полноценное бомбоубежище на цокольном этаже.
- Гараж на два автомобиля.
- Большая терраса.
- Котельная с отдельным выходом.
- Благоустроенная территория.
В цену включены также мебель и бытовая техника:
- посудомоечная машина;
- сушильная машина;
- холодильник;
- варочная панель;
- духовой шкаф;
- стиральная машина.
Как уже сообщал OBOZ.UA, цены на недвижимость в Украине начали стабильно расти и падение стоимости давно позади. После завершения войны эксперты прогнозируют резкое подорожание жилья, в частности из-за отложенного спроса и роста себестоимости строительства.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!