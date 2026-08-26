УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украине продавали лекарства по завышенным ценам: делки "заработали" более 80 миллионов

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
480
В Украине продавали лекарства по завышенным ценам
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В Украине разоблачили масштабную схему по продаже лекарств медучреждениям по искусственно завышенным ценам. В частности, поставки осуществлялась в медучреждения Сил обороны. В целом, оборудка нанесла бюджету более 80 млн грн убытков. В настоящее время 4-м фигурантам объявлено подозрение.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). Там отметили:

  • Злоумышленникам инкриминируется обвинение по по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.
  • Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
В Украине разоблачили масштабную схему по продаже лекарств медучреждениям по искусственно завышенным ценам

Детали схемы

Как рассказали в СБУ, задержания по делу произошли сразу в трех регионах страны. В частности:

  • в Киевской и Львовской областях;
  • Днепре.

"Прежде всего, речь идет о медсредствах, которые используют при реанимации пациентов, а также для анестезиологии, интенсивной терапии и лечения сложных инфекций. По материалам дела, фигуранты закупали препараты у производителей и импортеров, а затем продавали их бюджетным медучреждениям по ценам, превышавшим установленную государством предельную 10-процентную надбавку", – говорится в сообщении.

Оборудка нанесла бюджету более 80 млн грн убытков

Кроме того, отмечается, фигуранты использовали связанные между собой предприятия для формирования искусственного налогового кредита. После этого же они обналичивали незаконно полученные средства.

СБУ задержала дельцов, продававших лекарства для Сил обороны по искусственно завышенным ценам

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине предстанет перед судом начальник продовольственной службы одной из воинских частей, майор Десантно-штурмовых войск ВСУ, который подменял продукты питания для военнослужащих. За взяточничество, уклонение от прохождения службы и незаконное обогащение на сумму свыше 26 млн грн ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаЛекарства в УкраинеармияСлужба безопасности Украины (СБУ)медицинакоррупция
Редакционная политика