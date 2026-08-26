В Украине продавали лекарства по завышенным ценам: делки "заработали" более 80 миллионов

В Украине разоблачили масштабную схему по продаже лекарств медучреждениям по искусственно завышенным ценам. В частности, поставки осуществлялась в медучреждения Сил обороны. В целом, оборудка нанесла бюджету более 80 млн грн убытков. В настоящее время 4-м фигурантам объявлено подозрение.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). Там отметили:

Злоумышленникам инкриминируется обвинение по по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.

Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Детали схемы

Как рассказали в СБУ, задержания по делу произошли сразу в трех регионах страны. В частности:

в Киевской и Львовской областях;

Днепре.

"Прежде всего, речь идет о медсредствах, которые используют при реанимации пациентов, а также для анестезиологии, интенсивной терапии и лечения сложных инфекций. По материалам дела, фигуранты закупали препараты у производителей и импортеров, а затем продавали их бюджетным медучреждениям по ценам, превышавшим установленную государством предельную 10-процентную надбавку", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, фигуранты использовали связанные между собой предприятия для формирования искусственного налогового кредита. После этого же они обналичивали незаконно полученные средства.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине предстанет перед судом начальник продовольственной службы одной из воинских частей, майор Десантно-штурмовых войск ВСУ, который подменял продукты питания для военнослужащих. За взяточничество, уклонение от прохождения службы и незаконное обогащение на сумму свыше 26 млн грн ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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