"Кормил" военных гнилыми продуктами, а сам ездил в Антарктиду: в Украине будут судить майора ДШВ

В Украине предстанет перед судом начальник продовольственной службы одной из воинских частей, майор Десантно-штурмовых войск ВСУ, который подменял продукты питания для военнослужащих. За взяточничество, уклонение от прохождения службы и незаконное обогащение на сумму свыше 26 млн грн ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. В то же время его подчиненной – делопроизводителю службы, которая также участвовала в махинациях с закупками, грозит 4 года тюрьмы. Обвинительные акты в отношении них обоих уже направлены в суд.

Как действовала схема

В июне 2025 года майор получил от подчиненной $10 тысяч за подмену продуктов для бойцов: вместо помидоров поставляли огурцы, а вместо яблок – апельсины. При этом в документах указывались другие наименования, а часть продукции списывали и присваивали через подконтрольных лиц, доставляя в воинские части даже испорченные овощи и фрукты.

Параллельно военнослужащий в течение 2024–2025 годов 83 суток уклонялся от военной службы – оставался за границей после отпусков или без оснований находился в Хмельницкой и Одесской областях. За это время он незаконно получил более 549 тыс. грн выплат.

Кроме того, в 2023–2025 годах майор приобрел необоснованные активы на сумму 26,2 млн грн:

автомобиль BMW X6 M;

X6 M; две квартиры и парковочное место в Днепре;

и Днепре; аренду виллы на Бали ;

; брендовые вещи.

Кроме того, он потратил 4,1 млн грн на отдых в США, Японии, ОАЭ, Колумбии, на Бора-Бора и на поездку в Антарктиду. В декларациях за 2023 и 2024 годы он скрыл расходы на общую сумму более 27 млн грн.

Результаты обысков

В начале 2026 года майора задержали. В ходе обысков у него изъяли:

более $51 тыс., 2,1 тыс. евро и 201 тыс. гривен наличными;

документы на элитную недвижимость и автомобили ;

; коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров стоимостью более 8 млн грн;

стоимостью более 8 млн грн; долговые расписки на сумму $120 тыс.

У его подчинённой в ходе следственных действий изъяли долговые расписки на сумму $20 тысяч, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и документы.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители разоблачили должностных лиц территориальных центров комплектования (ТЦК), военно-медицинских комиссий (ВМК) и военнослужащих, причастных к схемам незаконного освобождения от мобилизации и снятия военнообязанных с учета. В результате некоторые председатели ТЦК без каких-либо сбережений за год становились гривневыми миллионерами.

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