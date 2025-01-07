В Украине продадут захваченный российский танкер: объявлено важное решение

Компании "Ю.БИЗ" разрешили организовать продажу арестованного российского нефтяного танкера Nika Spirit (ранее Neyma) на аукционе. Компания победила на конкурсе и была одобрена 7 января Конкурсной комиссией по реализации арестованных активов.

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Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). Предназначенный для перевозки нефтепродуктов танкер был арестован в июле 2019 года в порту Измаила и впоследствии передан АРМА для управления решением суда. В ноябре 2024-го Днепровский районный суд города Киева принял решение о продаже судна, которое АРМА сразу начало.

Следующим шагом избранный реализатор обеспечит проведение независимой оценки российского танкера. После завершения оценки актив будет выставлен на реализацию через электронную систему Прозорро.Продажи. Это обеспечит максимальную прозрачность и конкурентность процесса реализации", – пояснили в АРМА.

Отмечается, что для нефтяного танкера не искали управляющего из-за необходимости оперативного наполнения государственного бюджета в условиях войны. Чтобы как можно скорее его реализовать, осуществлялась системная работа с Минвосстановления и Администрацией судоходства, по результатам чего внесено совместное заявление в Совет нацбезопасности и обороны, в правовом поле которого находятся подобные вопросы.

В АРМА отмечают, что реализация российского танкера станет знаковым прецедентом. А именно:

будет исполнено постановление суда по прозрачным конкурентноспособным процедурам на Прозоро.Продажи;

обеспечена возможность смены способа от управления на реализацию, что даст поступление в бюджет, и средства врага будут работать против врага;

реализовано фактически санкционный актив, представителей государства-агрессора и решений судов о "национализации" и запрете реализации Нацагентством не поступало.

"Итак, не должно быть в государстве двойных стандартов и подходов. Арестованные активы в рамках уголовных производств (одновременно санкционных) должны работать на Силы обороны Украины", – подчеркнули в агентстве.

В ноябре 2018 года вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск Федеральной службы безопасности РФ незаконно и с применением оружия с помощью танкера Neyma заблокировали движение украинских военных кораблей ВМС Украины "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе. Чтобы скрыть причастность судна к преступлению, россияне сменили название танкера на Nika Spirit.

Как уже сообщал OBOZ.UA, решение о передаче российского танкера Nika Spirit для реализации стало возможным благодаря инициативе АРМА и ходатайству прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя. Ранее решением суда этот актив был передан АРМА для управления.

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