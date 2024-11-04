В Украине выставили на продажу арестованные активы почти на миллиард: что хотят реализовать

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) намерено реализовать ряд арестованных активов оцененных в 819,92 млн грн. Наибольшую долю в общей стоимости составляют активы российского происхождения. Среди больших активов – брикеты железной руды объемом на 494,9 млн грн, а также глинозем в 90 железнодорожных вагонах на сумму 72,61 млн грн.

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Об этом сообщили в самом АРМА. Там отметили: средства с реализации пойдут прямо в Государственный бюджет Украины и на закупку военных облигаций.

"Агентство видит целесообразность изменения определений суда по управлению на реализацию по тем активам, где это возможно. Во время войны трудно найти управляющего на элитное и дорогостоящее имущество, а продать его на аукционе и направить средства сразу силам обороны – более эффективно для государства. Итак, уже готовим соответствующие обращения в органы досудебного расследования и СНБО Украины", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: наибольшую долю в общей стоимости составляют активы российского происхождения. Совокупно они оцениваются более чем в 593 млн грн. Кроме уже названных, это также:

Окатыши железной руды, размещенные в 215 железнодорожных вагонах, оценочной стоимостью 25,9 млн грн.

Древесина сосна на сумму 0,8 млн грн

Бытовые вещи в количестве 438 единиц стоимостью 3,3 млн грн

Электрооборудование Asic Bitman Antminer в количестве 538 единиц на сумму 0,5 млн грн.

"Реализация будет проходить через электронную систему Прозорро.Продажи, где все заинтересованные лица смогут принять участие в торгах", – отметили в АРМА.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же АРМА объявило о начале реализации коллекции картин экс-нардепа, коллаборанта Виктора Медведчука. На "Прозорро.Продажи" уже опубликованы первые 35 лотов.

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