В Украине продадут на аукционе имущество банка: название учреждения

Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу недвижимость банка "Финансы и кредит", который был признан неплатежеспособным. На аукционе будут проданы земельные участки, коммерческая недвижимость и имущественный комплекс.

Видео дня

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГОФО). В рамках ликвидации банка 27 марта его имущество выставят на продажу в системе Prozorro. Продажи в виде лота GL18N027381. В настоящее время активы частично находятся в залоге Нацбанка Украины.

В лот включены права требования по 10 кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, которые ведут деятельность в сфере производства фармацевтических препаратов и материалов. Начальная цена лота – 2,4 млрд грн, он включает:

единый имущественный комплекс площадью 36,8 тыс. кв м во Львове по производству фармацевтической продукции, который включает в себя недвижимое и движимое имущество, основные средства;

36,8 тыс. кв м во Львове по производству фармацевтической продукции, который включает в себя недвижимое и движимое имущество, основные средства; коммерческая недвижимость в центре Киева: помещение на ул. Саксаганского общей площадью около 3 тыс. кв м и по просп. Берестейском (бывшей Победы) общей площадью 1,7 тыс. кв м;

земельные участки общей площадью 23,7 гектаров в Киевской области;

23,7 гектаров в Киевской области; простые именные акции;

имущественные права на получение товара.

"Обращаем внимание, что на продажу выставлено не имущество, являющееся залогом по кредитным договорам, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке", – говорится в сообщении ФГВФЛ.

Отмечается, что торги пройдут по голландской модели аукциона, а участие в аукционе доступно для юридических и физических лиц (кроме заемщиков и поручителей по кредиту, а также помимо лиц, связанных с государством-агрессором). А все средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов с банкротившегося банка.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Укрэксимбанк – единственный среди крупных украинских банков, имеющий недостаточный уровень капитала. А у Сенс Банка есть адаптированная программа капитализации. В общем, хоть повторное ретроспективное повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% и несло угрозу падения капитала ниже нормативного значения для ряда учреждений, по предварительным данным, практически все банки справились с этим, поэтому угроз для устойчивости банковской системы в Украине нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!