В Украине приватизируют два крупных госбанка: когда и какие

Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательство приватизировать два крупных государственных банка. Речь идет о Сэнс Банке и Укргазбанке.

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"Уже к концу сентября должны назначить финансового консультанта на прозрачном конкурсе по согласованию с международными финансовыми организациями", – написал на своей странице в Telegram заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Также до конца сентября правительство обещает зарегистрировать законопроект по приватизации госбанков. Кстати, "План Украины" содержит пункт, что такой закон должен быть принят и вступить в силу до конца I квартала 2026 года.

"По корпоративной реформе госпредприятий. Здесь основным является бенчмарк по разработке комплексной политики государственной собственности, дивидендной политики и стратегии приватизации до конца октября. Плюс в намерениях принимать подзаконку для принятой реформы корпуправления и бенчмарк по оценке фискальных рисков госпредприятий уже к концу сентября", - говорится в сообщении. в сообщении Железняка.

Отметим, что в Украине еще несколько лет назад планировали снизить присутствие государству в банковском секторе. Должна была состояться продажа ПриватБанка. Его планировали еще в 2024 году. Однако решение из-за войны перенесли.

Кроме того, за последние несколько лет количество госбанков даже возросло: за счет национализации Смысла Банка (ранее назывался Альфа Банк).

Как ранее писал OBOZ.UA, все украинские банки согласно постановлению НБУ обязаны публиковать существенные характеристики кредита (паспорт) и предоставлять их по требованию клиента. В характеристиках указана реальная процентная ставка, все возможные штрафы, срок предоставления кредита, сумма. Большинство банков документ с характеристиками публикуют в самом заметном месте на сайте: в самом конце страницы.

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