В Украине приостановили продажу билетов на популярный поезд через кассы: что произошло

"Укрзалізниця" с 12 марта временно приостановила реализацию через кассы билетов на популярный прямой поезд Киев – Вена – Киев. Причина – подготовка к продаже билетов в режиме онлайн на этот и другие заграничные рейсы.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: продлиться приостановка до открытия онлайн-продаж.

"Укрзалізниця" с завтрашнего дня (12 марта. – Ред.) временно приостанавливает продажу билетов через кассы на прямой поезд Киев — Вена — Киев на даты отправлений, начиная с 18 марта. Ограничение будет продолжаться до открытия онлайн-продаж. То есть, 18 марта продажа билетов возобновится на полную глубину продаж (20 суток) уже в онлайне", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, временное ограничение не коснется поезда Чоп – Вена – Чоп. "На данный момент билеты на поезд доступны практически на все даты", – отметили в компании.

Почему продажу билетов приостанавливают

Сама же приостановка продажи билетов связана с переводом в онлайн продажу билетов на популярные международные рейсы в Австрию и Венгрию. Купить билеты можно будет через приложение компании, а для прямого поезда Киев – Вена понадобится верификация аккаунта через Дію.Підпис. Как рассказали в "Укрзалізниці":

продажа билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме стартует с 18 марта;

на первом этапе онлайн-билеты будут доступны в сообщении Украина – Австрия и обратно;

на втором этапе станут доступны онлайн также билеты в сообщении Украина – Венгрия на поезда, следующие в Австрию транзитом через Венгрию.

Речь идет, отмечается, о поезде Киев – Будапешт – Вена. А также Чоп – Будапешт – Вена.

При этом билеты на еще ряд поездов, подчеркивается, "появятся в приложении чуть позже". Речь о:

Мукачево – Дебрецен;

Мукачево – Будапешт;

Чоп – Захонь.

"После реализации этого проекта еще больше наших международных рейсов станут доступны онлайн и пассажирам больше не придется ехать в кассы, чтобы купить билет и спланировать свое путешествие. Как продемонстрировал опыт на маршруте Киев – Варшава, это достаточно мощный предохранитель от перекупов", – отметили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине могут подорожать билеты на международные железнодорожные рейсы. Впрочем, окончательного решение пока нет – ведь здесь не все зависит от "Укрзалізниці".

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