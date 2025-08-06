В Украине появились новые 5 грн в оригинальном дизайне: как выглядят

Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 5 грн. Она посвящена традиционному гончарному искусству, сформировавшемуся в поселке Опишня на Полтавщине и получила название "Опишнянская керамика".

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в продаже новая монета появится 6 июля.

"Опишнянская керамика стала знаковым явлением национальной культуры – как в художественном, так и в этнографическом измерениях. В 2012 году она была внесена в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, что свидетельствует о ее значимости как составляющей культурной идентичности", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре изображена зооморфная скульптура "Лев" автора известного гончара из Опишни Василия Омеляненко. По бокам скульптуры размещены фрагменты характерного налепного декора зооморфной скульптуры.

Также на этой стороне размещен номинал монеты. А кроме того:

год чеканки;

графический знак гривни;

Малый государственный Герб Украины.

На реверсе (обратной стороне) представлена стилизованная композиция, сформированная из элементов традиционного орнаментального декора опишнянских глиняных изделий. В верхней части монеты – надпись "Опишнянская керамика".

Что известно о монете

Номинал – 5 грн.

Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Тираж – до 75 тыс. штук.

Продаваться монета будет в сувенирном паковании.

Где купить новые 5 грн

Купить новые памятные монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Кроме того, продавать монеты будут в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк планирует выпустить в августе новую памятную банкноту. В настоящее время известно, что ее номинал составит 100 грн, а тираж – 150 тыс. штук.

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