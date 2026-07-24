В Украине появились «невидимые вакансии»: от них отказываются даже безработные

Государство ежемесячно помогает работодателям укомплектовать десятки тысяч рабочих мест, но за первые полгода 2026 года более 108 тысяч вакансий так и не удалось закрыть. Кроме того, на некоторые из них не поступило ни одного отклика — в частности, украинцев не заинтересовали предложения управлять ветеринарной клиникой, руководить автопоездом и мыть летательные аппараты.

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Об этом сообщили в Государственной службе занятости (ГСЗ). Отмечается, что в январе-июне работодатели разместили в системе более 240 тысяч вакансий, на 131,5 тысячи из которых удалось найти работников (то есть более чем по 20 тыс. в месяц).

Какие вакансии "не видят" даже безработные

Работодатели в этом году неоднократно пытались найти кандидатов на ряд вакансий, но не получали от соискателей обратной связи. В частности, ни один украинец не проявил интереса к объявлениям о поиске кандидатов на должности:

машиниста автомотрисы;

помощника машиниста электропоезда;

поездного электромеханика;

моториста;

машиниста установок обогащения и брикетирования;

мойщика летательных аппаратов;

заведующего ветеринарной клиникой;

техника-метеоролога.

В службе занятости объясняют это глубоким дисбалансом между навыками, квалификацией и карьерными ожиданиями кандидатов и реальными потребностями рынка.

Куда идут работать чаще всего

В противовес вакансиям без откликов, в самых популярных сферах Службе занятости удалось укомплектовать 131,5 тысячи рабочих мест. Наибольший спрос среди украинцев наблюдается в торговле, логистике, сфере обслуживания и администрировании:

продавцы продовольственных товаров – 6,7 тыс.;

– 6,7 тыс.; водители автотранспортных средств – 6,2 тыс.;

– 6,2 тыс.; повара – 3,3 тыс.;

– 3,3 тыс.; бухгалтеры – 2,7 тыс.;

– 2,7 тыс.; охранники – 2,4 тыс.;

– 2,4 тыс.; администраторы – 2,2 тыс.

Украинцы активно переобучаются на новую специальность

В первом полугодии за помощью в трудоустройстве в ГСЗ обратились 230 тыс. официально зарегистрированных безработных. Из них 37 тысяч человек прошли дополнительное обучение, а 4,1 тысячи получили специальные ваучеры на обучение для смены профессии или повышения квалификации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, работодатели в Украине продолжают активно искать сотрудников, но из-за несоответствия навыков кандидатов потребностям бизнеса за первое полугодие удалось закрыть лишь чуть больше половины из более чем 240 тысяч вакансий. Быстрее всего находят продавцов, водителей и поваров, тогда как на отдельные узкоспециализированные профессии, в частности мойщика летательных аппаратов, техника-метеоролога или машиниста автомотрисы, за полгода не поступило ни одного отклика.

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