В Украине появилась новая профессия: что нужно делать

В Украине официально появилась новая профессия – cпециалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Этот профессиональный стандарт разработан по инициативе Минветеранов с целью введения в Украине профессионального сопровождения ветеранов и ветеранок войны, членов их семей и семей погибших воинов на пути перехода от военной службы к гражданской жизни.

Об этом сообщает Правительственный портал. Отмечается, что такие специалисты, в частности, будут предоставлять разъяснения о:

возможностях;

правах;

гарантиях;

льготах;

получении публичных (электронных публичных), социальных, образовательных, реабилитационных, психологических и других услуг – "например, по вопросам оформления соответствующих документов и т.п.".

"Все потребности, возникающие у ветеранов и ветеранок в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни, должны находить профессиональную поддержку и помощь, которая может быть обеспечена именно таким специалистом по сопровождению. Прежде всего, речь идет об индивидуальном профессиональном сопровождении, направленном на помощь нашим Защитникам и Защитницам в получении ими, в частности, реабилитационных, психологических, образовательных и других услуг", – говорится в сообщении.

Уже есть вакансии

В то же время, на сайтах по поиску работы уже появились вакансии по поиску таких специалистов. К примеру, в одной из них хоть и не указывается зарплата, отмечается, что от соискателя требуются:

наличие высшего образования в сфере социальных наук, психологии или смежной отрасли;

хорошо развитые навыки по коммуникации

эмпатия, сочетающаяся с критическим мышлением и стрессоустойчивостью.

"Опыт работы в области социальной работы, волонтерской деятельности или подобных программ для воинов и ветеранов, опыт реализации реализации проектов будет дополнительным преимуществом", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине все популярнее становится удаленная работа. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 30 тыс. грн.

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