В Украине повысились цены на огурцы: в чем причина и сколько стоят в магазинах

В Украине быстро растет спрос на тепличные огурцы. Существенное сокращение предложения этой продукции стимулирует рост цен на огурцы. Пока только одиночные украинские комбинаты ведут продажу овощей, но основное предложение этой продукции на рынке составляют исключительно импортные огурцы производства Турция. Однако вскоре стоимость должна снизиться.

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Сейчас фермеры предлагают к продаже тепличный огурец уже по 90-135 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем неделей ранее. Об этом говорится в материале EastFruit.

При этом, как показывает мониторинг OBOZ.UA, в супермаркетах цены на самые дешевые огурцы пока держатся на среднем уровне 76-77 грн/кг. Впрочем, по акциям овощ в некоторых сетях предлагают и по 67,9 грн. Более дорогих предложений с ценой выше 100 грн/кг тоже достаточно, однако в этом случае речь идет о премиальных сортах.

Почему цены на огурцы растут?

Удорожание тепличных огурцов операторы рынка, прежде всего, связывают с повышением цен на данную продукцию в самой Турции, которая традиционно выступает основным поставщиком тепличных овощей в Украину в зимний период. При этом на текущей неделе импортные огурцы на рынок поступали малообъемными партиями, к тому же многие оптовые компании отказываются работать с импортным огурцом из-за низкого качества этой продукции.

Пока тепличный огурец на украинском рынке продается в среднем на 70% дороже, чем в начале января 2023-го. Однако многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в этом сегменте – это временное явление.

Так, уже в ближайшее время ситуация в сегменте тепличных огурцов стабилизируется. Это произойдет после того, как нормализуются поставки турецкой продукции на украинский рынок.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине в январе-феврале ожидается рост цен на продукты, прогнозирует заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Удорожание составит примерно 5-7% из-за сезонных факторов, влияющих на молочную, мясную и овощную продукцию.

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